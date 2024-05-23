Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , AB-Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi, eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, "Amacımız kendi içimizde bazı yapılması gerekenleri yapıp, vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Vize meselesinde iki aşamalı çalışıldığını belirten Fidan, "Birincisi, AB-Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi. Bu konuda eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, kendi içimizde bazı yapılması gerekenleri yapıp, vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak. Son zamanlarda AB gerek göç, gerek güvenlik, gerek Covid sonrası dönemde kapasite yoksunluğunu telafi edemediği için sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz. Başta iş insanları ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması ve hızın artırılması için hem AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın siyasi, ticari, eğitim, sanatsal ve turistik etkileşimde buldukları ülkelerle birebir konuşuyoruz. AB kurumlarıyla bu konuyu görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ KONUSUNDA PRENSİPTE ANLAŞTIK'

Bakan Fidan, Türkiye ve AB ilişkilerini uzun uzadıya gözden geçirdiklerini söyleyerek, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanımızın halka yaptığı beyanda AB hedeflerine bağlı olduğumuzu söylemişti. Bize de AB ile ilgili çalışmalardan asla vazgeçilmemesi gerektiği konusunda talimatlar vermişti. Biz de bakanlık olarak hazırlıklarımızı yapıp kabinemize sunmuştuk. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin aday ülke statüsünü müzakere ettik. Biz her zaman için Türkiye-AB ilişkisinin üzerine bir tuğla koyarak devam ettireceğiz ülke olarak. AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile Türkiye'nin aday ülke statüsünü ve genişleme ile ilgili konuları görüştük. Somut bir şekilde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerek. Bu konuda prensipte anlaştık" dedi.

Görüşmede düzensiz göçle mücadele konusunun da masaya yatırıldığını kaydeden Bakan Fidan, "AB ile Türkiye arasında bu konuda son yıllarda kurulmaya çalışılan ve işletilen bir mekanizma var. Bunu daha iyi nasıl işletiriz konusunu ele aldık. Özellikle şu anda cari olan başka ülkelerden gelen göçmenlerin tekrar iadesi konusunda nasıl iş birliği yapabiliriz konusunu masaya yatırdık. Bu da önemli bir konuydu" değerlendirmesinde bulundu.