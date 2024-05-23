SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB vize serbestisi hakkında konuştu: ''AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, AB-Türkiye arasında vize serbestliği konusunu ''Amacımız, kendi içimizde bazı yapılması gerekenleri yapıp, vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak. Özellikle vatandaşlarımızın siyasi, ticari, eğitim, sanatsal ve turistik etkileşimde buldukları ülkelerle birebir konuşuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 18:06 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 18:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB vize serbestisi hakkında konuştu: ’’AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB-Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi, eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, "Amacımız kendi içimizde bazı yapılması gerekenleri yapıp, vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak" dedi.

VİZE SERBESTİSİNDE İKİ AŞAMALI ÇALIŞMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Vize meselesinde iki aşamalı çalışıldığını belirten Fidan, "Birincisi, AB-Türkiye arasında vize serbestliğine gidilmesi. Bu konuda eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, kendi içimizde bazı yapılması gerekenleri yapıp, vize serbestisinde AB ile müzakereyi tam anlamıyla başlatmak. Son zamanlarda AB gerek göç, gerek güvenlik, gerek Covid sonrası dönemde kapasite yoksunluğunu telafi edemediği için sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Avrupalı meslektaşlarımızla bunu epeydir müzakere ediyoruz. Başta iş insanları ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması ve hızın artırılması için hem AB ülkeleriyle birebir konuşuyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın siyasi, ticari, eğitim, sanatsal ve turistik etkileşimde buldukları ülkelerle birebir konuşuyoruz. AB kurumlarıyla bu konuyu görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ KONUSUNDA PRENSİPTE ANLAŞTIK'

Bakan Fidan, Türkiye ve AB ilişkilerini uzun uzadıya gözden geçirdiklerini söyleyerek, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanımızın halka yaptığı beyanda AB hedeflerine bağlı olduğumuzu söylemişti. Bize de AB ile ilgili çalışmalardan asla vazgeçilmemesi gerektiği konusunda talimatlar vermişti. Biz de bakanlık olarak hazırlıklarımızı yapıp kabinemize sunmuştuk. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin aday ülke statüsünü müzakere ettik. Biz her zaman için Türkiye-AB ilişkisinin üzerine bir tuğla koyarak devam ettireceğiz ülke olarak. AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile Türkiye'nin aday ülke statüsünü ve genişleme ile ilgili konuları görüştük. Somut bir şekilde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerek. Bu konuda prensipte anlaştık" dedi.

Görüşmede düzensiz göçle mücadele konusunun da masaya yatırıldığını kaydeden Bakan Fidan, "AB ile Türkiye arasında bu konuda son yıllarda kurulmaya çalışılan ve işletilen bir mekanizma var. Bunu daha iyi nasıl işletiriz konusunu ele aldık. Özellikle şu anda cari olan başka ülkelerden gelen göçmenlerin tekrar iadesi konusunda nasıl iş birliği yapabiliriz konusunu masaya yatırdık. Bu da önemli bir konuydu" değerlendirmesinde bulundu.

'TARİHSEL YOLCULUĞUMUZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Bakan Fidan, Türkiye'nin AB için stratejik önemi ve Türkiye'nin üye olduğu AB'nin küresel ve bölgesel düzeyde neler kazanacağı sorusuna, "Tarihsel olarak önceliğimizi hep AB'den yana kullandık ve hala da onu tercih ediyoruz. Bu noktada özellikle ekonomik işbirliğinin, siyasal işbirliğinin AB kurumlarıyla derinleşmesi, daha ileri adımlar atılması konusunda bir tereddüdümüz yok. AB, bazı üye ülkelerinin özellikle kimlik siyaseti takip ediyor olması, kendi iç politikalarında daha ucuz olan anti Türkiye söyleminin, anti İslam söyleminin göçmen kartlarıyla da birleştirilip bir bulut içerisinde, bir propaganda faaliyeti olarak toplumlarına sunulması ve bunun üzerinden ucuz oy devşirilerek iktidara gelinmesi, kendilerini iktidara getiriyor; ama stratejik düzeyde AB'yi ciddi bir problemli alana itiyor. Tam da büyük dayanışmalara, büyük ittifaklara ihtiyacı olan bu dönemde AB'nin sadece Atlantik'in diğer tarafından gelecek olan yardımla ve destekle ayakta durabilen bir yapı halinde olmuş olması tabii ki tarihsel açıdan kendileri için tekrar tekrar düşünüp 'biz nerede hata yaptık' diye soracakları bir soru. Türkiye olarak buradaki dinamik yapımızda dediğimiz gibi siyasi istikrarımızla, güçlü ekonomimizle, dinamik nüfusumuzla ve bölgedeki iş birliğimiz, ağlarımızla her zaman için AB'yle ilişkilerimizi daha da ilerletmeye tarafız. Onlar kimlik siyasetinden kurtulup bunu stratejik bir çerçeveye ne zaman taşırlar, nasıl taşırlar, o tabii ki onların bir tercihi. Ama biz onlar bu tercihi kullanmıyor diye kendi merkez ülke olma stratejimizden ve tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz" yanıtın verdi.

'TİCARET HACMİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Varhelyi ise AB-Türkiye arasındaki ticaret hacminde artış olduğunu belirterek, "AB-Türkiye arasında geçen yıl 200 milyar euro ticaret hacmine çıkılmış. Türkiye AB'nin 5'nci en büyük ticaret ortağı. Bunu daha da geliştirmek gerekiyor. Türkiye'ye daha fazla yatırımı da ele aldık. AB-Türkiye Yatırım Platformu kuruldu. Sadece kamu değil özel yatırımlar da teşvik ediliyor bu platformda. Bu yıl çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz. 2,4 milyar euroluk doğrudan yatırımı mobilize etmeyi amaçlıyoruz. Her iki taraf da birbirimize daha fazla ihtiyaç olduğumuzu kabul ediyoruz. Üst düzey diyaloglar tekrar başlayacak. Daha düzenli şekilde bir araya geleceğiz ve her şeyi daha hızlı ilerletebileceğiz" dedi.

TÜRK MEVKİDAŞLARIMIZLA ANALİZ EDİYORUZ

Varhelyi, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önündeki engele ilişkin soru üzerine, "Öncelikle mevcut kuralların uygulanması. Mevcut Gümrük Birliği'nden en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğimizi Türk mevkidaşlarımız ile analiz ediyoruz, ticaretin önündeki zorlukları ele alıyoruz, Gümrük Birliği'nin işlevselliği açısından engel teşkil eden ticaret sorunlarını ele alıyoruz. Anlaşma içerisinde, 26 zorluk belirledik ve 15 tanesini çözmeyi başardık. Üzerinde çalıştığımız ikinci alan ise Gümrük Birliği anlaşmasının revizyonu. Bu anlamda da tüm mevcut seçeneklere bakıyoruz. Bu görüşmeleri de bir sonraki aşamaya taşımaya karar verdik. Hangi alanların revize edileceğine bakacağız. Tabii ki AB Komisyonu, AB Konseyi'nden yetki isteyecek. Umarım bu yıl itibarı ile Gümrük Birliği güncellemesi gözden geçirilmesi konusu ele alınmaya başlayacak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
TCMB yılın 5. faiz kararını açıkladı: Yüzde 50’de sabit bırakıldı | Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış
Casper
PKK’lı Bese Hozat’ın ’Mehmetçik’ korkusu! Saldırılar durmuyor diyerek çaresizlik itirafında bulundu: Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev | Naaşı Meşhed’e getirildi! A Haber İran’dan bildiriyor! Meydanda 3 milyon kişi var
Türk siyaseti ’yumuşadı’ sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan’dan sonra Bese Hozat sahnede: Durum vahim
Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı
Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti
Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi
Makam aracı ile insan kaçakçılığı iddiası sonrası harekete geçildi: MSB duyurdu: 1 tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden
Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! Murat Aci’nin anne ve babasından yeni açıklama
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan Bakan Özhaseki’ye deprem bölgesi teşekkürü!
SON DAKİKA