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Adana'da başıboş köpekler yaşlı kadını parçaladı

Başıboş köpek terörü yine can aldı. Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 17:01 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 17:12
Adana’da başıboş köpekler yaşlı kadını parçaladı

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Adana'da tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi.

Şerife ArısanŞerife Arısan

İddiaya göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti.

Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan'ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Köy sakinlerinden Ahmet Ateş, "Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın" diye konuştu.

Ahmet Ataş

Bülent Karaca ise küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, "Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor" diye konuştu.

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