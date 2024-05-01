Köy sakinlerinden Ahmet Ateş, "Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın" diye konuştu.

Bülent Karaca ise küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, "Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor" diye konuştu.