Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan’dan Eurovision’daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları





"TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN TRUVA ATLARI"



Sadece boşanma ve evlilikten uzaklaşma değil, küresel cinsiyetsizleştirme projelerinin de aileyi tehdit ettiğini belirten Erdoğan, çok uluslu şirketler, kurumlar ve belli başlı devletlerin cinsiyetsizleştirme projelerini alenen desteklediğini vurguladı.

Bu akımları fonlayanların amacının hak ve özgürlük olmadığını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin siyasi ve ekonomik maliyeti giderek yükseliyor. Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlara ulaştığına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında bir kez daha şahit olduk.

Özgürlük maskesi altında rol model olarak gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin, toplumsal yozlaşmanın truva atları olduğu açıktır. Bu tür uluslararası etkinliklerde giyimiyle, tavrıyla, sözleriyle normal bir insana rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Bunun bilinçli bir politika olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Türkiye'yi son 12 yıldır bu kepazelikten uzakta tutarak ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi daha iyi kavrıyoruz. Biz, aynı çizgide kalmaya devam edeceğiz."











İşte Eurovision'un bir yarışmadan ziyade siyasi, politik ve dayatmacı bir arenaya döndüğünü gösteren somut emarelere...

Rusya - Ukrayna savaşında, Rusya'nın yarışmaya katılımını engelleyen Eurovision yönetimi, Gazze'de 35 bin Müslüman'ı şehit eden İsrail'i kelimenin tam anlamıyla başının üstünde taşıdı.Soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan'ın yarışmaya katılmasının önü açıldı. 7 Ekim'e atıfta bulunan "October Rain"in sözlerinin düzenlenmesi istendi. Golan şarkının yeni versiyonu olan "Hurricane" ile finale kaldı. Yarışmayı beşinci sırada tamamladı.Organizasyonda Filistin'i destekleyenler ise tefe kondu. Filistin bayraklarının yarışma ortamına sokulması yasaklandı. Göstericiler gözaltına alındı. Sahneye kefiye ile çıkan İsveçli şarkıcı Eric Saade ise Avrupa Yayın Birliği tarafından hedef gösterildi.