Sofya’da ilk kez kullanıldı! Türkiye’nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık güven mektubunu sunmaya TOGG ile gitti





Uyanık, "Bulgaristan, bizim için komşu olması, NATO müttefiki olması ve dost olması hasebiyle önemli bir ülke. İlişkilerimize çok değer veriyoruz. İlişkilerimizde birçok alanda büyük potansiyel var. Özellikle son dönemdeki üst düzey karşılıklı ikili ziyaretlerle iyi bir ivme kazandı, zaten çok iyi durumda olan ilişkilerimiz." dedi.

İkili ekonomik münasebetlere değinen Uyanık, karşılıklı ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğuna, Bulgaristan'daki Türk yatırımlarının 2,5 milyar doları aştığına vurgu yaptı.