Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek

Emniyet'teki bir grup eliyle Suç Örgütü Lider Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden, Türk siyasetine 17/25 Aralık FETÖ kumpasını anımsatan kirli bir komplo kurulmak istendiği gündeme bomba gibi düştü.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirleri, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçıları, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını ve açtırmayacaklarını belirtti.

FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?

FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: FETÖ TAKTİKLERİ Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinden yaptığı açıklama, FETÖ taktikleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan , hükümet ve siyasilere, sosyal medya destekli "oyun kurmaya" çalışanların oyunlarını da tuzaklarını da yerle bir edeceklerini bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE KABULLER Yaşanlar sonrası dün MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u kabul eden Başkan Erdoğan bugün de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'yı kabul edecek.

Bakan Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hangi kurum içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve siyasilere yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip, o yapıları belirleyip adalete teslim edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla da paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Nasıl bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa, onların oyunlarını da kurdukları tuzaklarını da yerle bir edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.