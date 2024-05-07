İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan yeni anayasa mesajı: Ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz

Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler geçtiğimiz hafta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP grubuna yaptığı ziyaret ile başladı. Kurtulmuş CHP'nin ardından DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını değerlendirdi, tüm partilerden destek gördüğünü vurguladı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.
"Ziyaret ettiğim partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır buldum. Türkiye'nin, 12 Eylül Anayasasından kurtulmasına ve yeni bir anayasa yapılması çalışmasına ön yargısız olarak destek vereceklerini gördüm."
"DOĞRU YÖNTEM BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUN UZLAŞTIĞI YÖNTEM OLACAKTIR"
Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasanın darbe yükünden kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Anayasanın uzlaşmayla Meclis'te inşa edilmesinin önemine değindi.
"Vatandaş ve millet odaklı yeni bir anayasayı hedefliyoruz. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz. Bütün yetki ve sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Doğru yöntem de partilerin büyük çoğunluğunun uzlaştığı yöntem olacaktır."
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel
"SAMİMİYETLE YENİ ANAYASA SÜRECİNİ YÜRÜTMEYİ ÜMİT EDİYORUM"
Meclis Başkanı, şeffaf, açık ve iyi niyetle süreci ilerleteceklerini belirtti.
"Bu işin esası 'samimiyet'. Samimi olan insan en aykırı fikri dahi söylese problem yoktur. Samimiyetle bu süreci yürütebilmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim."
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanacak yeni ve sivil anayasa için Meclis'te 400'ün üzerinde oyla mutabakat sağlanmasını ümit ettiğini de söyledi.