Yeni anayasa için ziyaretler başladı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti

Kurtulmuş anayasanın içeriğine ilişkin konuşma yapılmadığını ancak yapıcı bir görüşme olduğunu belirtti. Anayasa görüşlerini almak için siyasi parti gruplarını ziyaret ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yapılacak işin usulleri tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Bu çerçevede başka temel kural ise partilerin Anayasaları olmaz. Anayasa milletin anayasasıdır. Parlamento'da oluşabilecek en yüksek konsensüsle mümkünse 400'ün üzerinde bir ittifakla, ulusal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni Anayasası ortaya çıksın" dedi.

Özel, siyaset halkın gündemine duyarsız olamayacağının altını çizerek, "Yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir onu tartmak lazım. Partinin yetkili kurullarında bir konuyu değerlendirmeden doğrudan cevap vermeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmaz parti içi demokrasiye ve yönetim anlayışına uygun görmeyiz" dedi.





Kurtulmuş'un perşembe günü de DEM Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmesi planlanıyor. Kurtulmuş'un AK Parti, MHP, İyi Parti grupları ile de görüşerek turlarını hızla tamamlaması bekleniyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonuçlara göre ikinci aşamaya geçilecek.





YÜZDE 95 TEMSİL VURGUSU

Kurtulmuş, TBMM'nin açılış yıldönümü nedeniyle 23 Nisan'da düzenlenen Genel Kurul özel oturumunda yaptığı konuşmada mevcut Meclis'in büyük bir temsil tabanına oturduğu vurgusunu yapmış ve "TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne de salahiyetine de sahiptir. Şu anda bu Meclis halkımızın son seçimde verdiği oyların yüzde 95'inin temsil edildiği fevkalade büyük bir temsil gücüne sahiptir ve bu Meclis eğer milletin iradesini tecelli ettirebilecek bir imkana sahip olursa anayasamızı da yapabilecek imkan ve kudrete sahiptir" demişti.