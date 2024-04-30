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Yeni anayasa için ziyaretler başladı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Türkiye’nin sivil ve katılımcı bir anayasaya kavuşması için kritik süreç başladı. Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs'ta yapacağı görüşmenin ana gündem maddesinin anayasa olması beklenirken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi partileri ziyaret etmeye başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptı. Kurtulmuş yeni anayasanın içeriğine ilişkin konuşulmadığını ancak yapıcı bir görüşme olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 30 Nisan 2024, 07:03 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 09:59
Yeni anayasa için ziyaretler başladı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti

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Türkiye'nin darbe dönemlerinin etkisinden kurtulup demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya kavuşması için kritik süreç başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hafta yapacağı görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin yeni anayasa olması bekleniyor.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ ZİYARETLERE BAŞLADI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni anayasa için parlamentoda bulunan siyasi parti gruplarının genel başkanları ile görüşmelerine başladı.

İLK GÖRÜŞME ÖZGÜR ÖZEL'LE
İlk görüşme bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapıldı.

YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra ikili kameraların karşısına geçerek, açıklama yaptı.

Kurtulmuş anayasanın içeriğine ilişkin konuşma yapılmadığını ancak yapıcı bir görüşme olduğunu belirtti. Anayasa görüşlerini almak için siyasi parti gruplarını ziyaret ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yapılacak işin usulleri tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Bu çerçevede başka temel kural ise partilerin Anayasaları olmaz. Anayasa milletin anayasasıdır. Parlamento'da oluşabilecek en yüksek konsensüsle mümkünse 400'ün üzerinde bir ittifakla, ulusal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni Anayasası ortaya çıksın" dedi.

Özel, siyaset halkın gündemine duyarsız olamayacağının altını çizerek, "Yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir onu tartmak lazım. Partinin yetkili kurullarında bir konuyu değerlendirmeden doğrudan cevap vermeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmaz parti içi demokrasiye ve yönetim anlayışına uygun görmeyiz" dedi.



Kurtulmuş'un perşembe günü de DEM Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelmesi planlanıyor. Kurtulmuş'un AK Parti, MHP, İyi Parti grupları ile de görüşerek turlarını hızla tamamlaması bekleniyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonuçlara göre ikinci aşamaya geçilecek.



YÜZDE 95 TEMSİL VURGUSU
Kurtulmuş, TBMM'nin açılış yıldönümü nedeniyle 23 Nisan'da düzenlenen Genel Kurul özel oturumunda yaptığı konuşmada mevcut Meclis'in büyük bir temsil tabanına oturduğu vurgusunu yapmış ve "TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne de salahiyetine de sahiptir. Şu anda bu Meclis halkımızın son seçimde verdiği oyların yüzde 95'inin temsil edildiği fevkalade büyük bir temsil gücüne sahiptir ve bu Meclis eğer milletin iradesini tecelli ettirebilecek bir imkana sahip olursa anayasamızı da yapabilecek imkan ve kudrete sahiptir" demişti.

AK PARTİ HAZIRLANIYOR
AK Parti grubu da yeni anayasa için harekete geçecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in parti gruplarını ziyaret etmesi bekleniyor.
Güler daha önce yaptığı açıklamada "Toplumun tüm kesimlerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının fikirlerinin alınması için bir merkezin oluşturulabileceğini" demişti.

ADALET BAKANI TUNÇ: MİLLETİMİZE BORCUMUZ
Türkiye Adalet Akademisi tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Ankara Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu. Tunç, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Bu konuda çalışmalar var, TBMM Başkanımızın başlattığı çalışmalar var. İnşallah parlamentoda bir uzlaşma sağlanır ve bu konuda ülkemiz, Türkiye Yüzyılı'nın başında adaletin de yüzyılını gerçekleştirecek yeni demokratik, sivil bir anayasaya kavuşur ve milletimize olan borcumuzu da böylelikle yerine getirmiş oluruz" dedi.

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