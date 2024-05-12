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Meclis gündemi bu hafta yoğun! Fahiş fiyat ve stokçuluk, öğretmene şiddet

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu'nda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Öte yandan son olarak öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan'ın ardından okullarda şiddetin cezalarını artıracak kanun teklifi Meclis gündemine gelecek. AK Parti'nin konuyla ilgili bir dosya vermesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 11:25 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 12:17
Meclis gündemi bu hafta yoğun! Fahiş fiyat ve stokçuluk, öğretmene şiddet

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Haftalık çalışmasına 14 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

TBMM gündemi yoğun!

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak. Ürün ihtisas borsasının veya takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Malları süresinde teslim veya monte etmeyenlere 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlara da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası kesilecek.

Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğandan öğretmene şiddet açıklaması! Meclise kanun teklifi geliyor

ÖĞRETMENE ŞİDDET
Öte yandan okullarda şiddetin cezalarını artıracak kanun teklifi Meclis gündemine gelecek. Taslak üzerinde, AK Parti grubunda değerlendirme yapılacak. Düzenlemeye göre; tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek,, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak. Yasa, özel okulları ve çalışanlarını da kapsayacak.

DIŞİŞLERİ TEŞKİLATI VAKFI'NIN KURULMASINA İLİŞKİN TEKLİF KOMİSYON GÜNDEMİNE GELECEK
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacak. Teklif, komisyon görüşmelerinin tamamlanmasından sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

Bu teklife göre de vakıf; Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek.

Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek; personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek.

İKİ KOMİSYON TOPLANACAK
Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon da toplanacak. Komisyonda, tavsiye kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan idarelerin temsilcileri dinlenecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunda, Türk Kızılay ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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