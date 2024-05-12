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Son dakika: MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 12:52 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 13:34
Son dakika: MSB duyurdu! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 5 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

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Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristi hava harekatıyla imha etti. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı Harekat bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li de etkisiz hale getirildi.



Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi


Söz konusu açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

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