Son dakika: MSB duyurdu! Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 5 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristi hava harekatıyla imha etti. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı Harekat bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li de etkisiz hale getirildi.







Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.



Söz konusu açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.