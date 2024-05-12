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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Anneler Günü kapsamında yayınladığı mesajda "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 09:03 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 12:10
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri de rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız."

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