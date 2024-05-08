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Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetime geçtiği belediye başkanlıklarını eş, dost, akraba ile dolduran CHP’li yöneticilerin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıktı. 35 günde belediyeyi aile şirketine çeviren Bozbey söz konusu atamayı önce savundu sonra atamanın gerçekleşmediğini sadece düşünüldüğünü iddia etti ancak torpilin belgesi ortaya çıktı. Diğer yandan Furkan Bozbek, ise sosyal medya hesaplarını kilitledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 11:43 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:34
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı

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"Liyakat" sakızı çiğneyen CHP'nin eş dost kayırdığı bir kez daha ortaya çıktı.

AKRABA ATAMALARI
31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediye başkanları atamalarda akrabalarını ve yandaşlarını tercih etmeye devam ediyor.

Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba kıyaklarına CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşiyle devam etmişti.

Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey, bununla da yetinmeyip, kendisine yakın olan Işıkyıldız ailesinden iki kişiyi daha üst düzey göreve getirdi. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na Pınar Işıkyıldız atanırken, Pınar Işıkyıldız'ın eşi Yalçın Işıkyıldız da BURFAŞ'ın yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

CHP'Lİ BURSA BELEDİYE BAŞKANI FURKAN BOZBEY'DEN BİR SKANDAL DAHA
Son olarak AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine atadığı ortaya çıktı.

Mustafa Bozbey ve yeğeni Furkan BozbeyMustafa Bozbey ve yeğeni Furkan Bozbey

YEĞENİ FURKAN BOZBEY'İ BURKENT'TE BAŞKAN YAPTI
Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabınai "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" notunu düşmesiyle ortaya çıktı. Furkan Bozbey tepkiler sonrası ifadeyi sildi.

BOZBEY ATAMAYI SAVUNDU: BU GENÇLER HİÇ Mİ ÇALIŞMAYACAK
CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkanlığa atamasını savundu. Bozbey, "Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi.

CHP Yandaşı Sözcü'ye konuşan Bozbey şunları söyledi:

"Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?"

BELGESİ ÇIKTIKonuya ilişkin daha sonra bir açıklama daha yapan Bozbey, "Biz böyle bir şeyi düşündük. Ancak hayata geçirmedik. Böyle bir atama olmayacak" iddiasında bulundu.

Ancak Mustafa Bozbey'in "olmayacak" açıklamasının aksine 3 Mayıs günü yeğeninin atamasını yaptığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KİLİTLEDİ
Diğer yandan sosyal medya hesaplarının biyografisinde kendisini BURKENT'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtan Furkan Bozbey de, biyografisini silerek sosyal medya hesaplarını kilitledi.

TEK SKANDAL BU DEĞİL
CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrası hız verdiği yandaş ve eş dost kayırmacılığının tek örneği bu değil.

İşte CHP'nin o atamalarından bazıları:

YANDAŞ ZEYREK'iN AĞABEYİNE KOLTUK
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.

FİLİZ COŞKUN

SARIYER BELEDİYESİ
CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.

TUTKU KURT BAYKURT

ÇANKAYA BELEDİYESİ
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

DAMLA ÇELİK KAYA

BORNOVA BELEDİYESİ
CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.

MERVE FİDEM BARUT

MENTEŞE BELEDİYESİ
CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrekin ağabeyi Ediz Zeyreke CHPli Kadıköy Belediyesinde başkan yardımcılığı

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