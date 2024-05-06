Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan görüştü: Vefat eden oğlu için taziye dileklerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Başkan Erdoğan, El Burhan'a oğlunun Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan'a oğlunun Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülrahman El Burhan'ın oğlu Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.