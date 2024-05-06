Son dakika: İYİ Parti Yomra ilçe teşkilatında yönetim düşüren toplu istifa!

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ile aynı çatı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Şahin, " Bilindiği üzere daha önce Trabzon il teşkilatımız ve Ortahisar ilçe teşkilatımız toptan istifa etmiş, Yomra Belediye Başkanımız da partimizden ayrılmıştı. Sonuç olarak sırf Sayın Koray Aydın'dan yana taraf oldu diye, kendi belediye başkanının oy kullanma hakkını kasıtlı olarak elinden alan bir partide siyaset yapmamız artık mümkün değildir. Kendisini siyasete kazandıran insana bile vefasızlık eden, Trabzon teşkilatlarını dinlemeyen ve özellikle Yomra'yı yok sayan bir vekille aynı çatı altında siyaset yapmamız artık mümkün değildir. İYİ Parti Yomra İlçe Başkanlığı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte 25 mahalle başkanımız ile birlikte 2'si Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan 9 ilçe Belediye Meclis Üyemiz ile birlikte tüm Yomra teşkilatları olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ!

Geçtiğimiz hafta yine aynı ilçeden bir istifa haberi daha gelmişti. Müsavat Dervişoğlu'na karşı Koray Aydın'ı destekleyen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bıyık, açıklamasında, eleştirilerin aksine istifasının temel nedeninin, Koray Aydın'ın genel başkan seçilememiş olmasından kaynaklanmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Geçtiğimiz cumartesi günü partimizin olağanüstü kurultay sürecini yaşadık. Malum Yomralı hemşehrimiz Sayın Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı ve Türkiye'de kendisine en hızlı destek açıklamasını yapanlardan birisi oldum. Kurultay sürecinde her şekilde yanında yer aldım ve destek verdim. Gelinen noktada birinci turda çok yüksek oy almamıza rağmen Sayın Aydın seçimi kaybetti. Mensubu bulunduğum İYİ Parti'den bugün itibarıyla istifa ediyorum. Fakat istifamın birkaç nedeni var. Tek nedeni partinin olağanüstü kurultayında Koray Aydın'ın seçimi kaybetmesi değildir."

"DERVİŞOĞLU İLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ BULUNMAMAKTADIR"

İYİ Parti'de ilkesizlik oluştuğu değerlendirmesinde bulunan ve partinin başarıya ulaşacağına dair inancını yitirdiğini kaydeden Bıyık, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyleyerek şöyle devam etti:

"En önemli gerekçem şu; İYİ Parti'den hem 31 Mart 2019 hem de 2024 yerel seçimlerinde seçilen tek belediye başkanıyım ve belediye başkanları ile yapılan her toplantıda, partinin son 1 yıl içerisinde sürdürdüğü politikanın yanlış olduğunu Anadolu'da taşrada bu politikanın karşılığı olmadığını ve gün geçtikçe oy oranımızın azaldığını sert bir dille dile getirdim, eleştirilerde bulundum. Sonuçta da bu parti oy oranıyla başarısızlığa uğradı ve olağanüstü kurultay kararı alındı. Genel başkanımız yeniden aday olmayacağını belirtti. Ancak bu süreçte etkili olan arkadaşlarımızın hepsi bugün partide yeniden Genel İdare Kurulu Üyesi olarak seçilmiş ve devam kararı almışlardır. Bu arkadaşlarımız sorumluluğu genel başkanımıza yüklediler ve bu başarısızlığa hiçbir katkıları olmamış gibi bir yöntem belirlemiş olmaları, bizim bu partinin başarıya ulaşacağına dair inancımızı kaybetmemize neden olmuştur. İstifamın en önemli nedeni budur. Yeni seçilen Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir eleştirimiz ya da sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz, ilkesel bir konudur, duruşumuz da ilkesel bir duruştur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum. Siyasetten tamamen soyutlanmış bir şekilde Yomra'ya hizmet etmeye odaklanmış durumdayım. Göreve bağımsız olarak devam edeceğimi kamuoyuna duyuruyorum."