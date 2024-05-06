Edanur Gezer’in ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı... Asli kusurlu İBB Müdürü Ali Sukas teslim oldu! Neden önlem almadılar?

ASLİ SORUMLU İBB MÜDÜRÜ ALİ SUKAS ADLİYEDE! Olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

Ali Sukas adliyede

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda İBB çalışanı 5 kişi "kusurlu" olarak tespit edilirken, facianın göz göre göre yaşandığı bir kez daha görüldü.

EDANUR TEYZESİ: UYARI LEVHASI YOKTU

Bilirkişi raporunda ilk olarak olayın tüm taraflarının ifadelerine yer verildi. Buna göre; Edanur'u piknik alanına götüren teyzesi Sinem Y. ifadesinde; Yemek için sofradayken küçük kızın olmadığını fark edince aramaya başladığını, yaklaşık 15-20 dakika sonra güvenlik görevlisinin piknik yaptıkları yere yaklaşık 30-40 metrelik bir mesafedeki içi su dolu çukura düştüğünü ve etrafında herhangi bir uyarı levhası ve şeridin olmadığını beyan etti.