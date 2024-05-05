Hıdırellez İslam’da var mı? Hıdırellez dilek dilemek, tuz yemek günah mı? 5 Mayıs gecesi tuz yiyip yatarsak...

Hıdırellez Bayramı, 5 Mayıs tarihinde kutlanan ve kökeni oldukça eski dönemlere dayanan bir gelenektir. Orta Asya'dan Balkanlar'a, Ortadoğu'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bu bayram, mevsimlik değişimleri ve doğanın canlanışını simgeler.

HIDIRELLEZ KUTLAMAK GÜNAH MIDIR?

Hıdırellez, dinden ziyade kültürel bir gelenek olmakla birliklte İslam Peygamberlerine adına dilenen dileklerde ise herhangi bir sorun oluşmaz. Ancak batıl olan hiçbir uygulamayı dinimiz kabul etmez. Hıdırellez kutlamalarını batıl ve hurafelerle doldurmak doğru değildir. Hurafe uygulamalara itibar etmemek ve bunlardan uzak durmak gerekir. Fakat dilek dilemek, dua etmek, gerçekleşmesi istenen şeyleri ifade etmek dinen yanlış bir uygulama değildir.

Hıdırellez kutlamak İslam dinine göre günah değildir. Fakat dini bir bayram olarak kabul edilmez çünkü İslam dininde böyle bir kutlama veya bayram günü yoktur. Hıdırellez, Türk kültüründe ve Orta Asya'da yaygın olarak kutlanan bir bahar bayramıdır.

HIDIRELLEZ İSLAM'DA VAR MI?

Kur'an'da Kehf Suresi'nde (60-82) Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf Suresi'de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için "iki denizin birleştiği yer" denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette "Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik." denilerek gönderme yapılan Hızır'dan söz edilir.