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    • 23.07.2021 15:02
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    Ruşen Çakır'ın Medyascope’unu sadece ABD değil Norveç de fonlamış!

    Türkiye’de muhalif medya kuruluşlarının ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlamasının yankıları sürerken söz konusu medya kuruluşlarının yalnızca ABD fonu ile yetinmedikleri ortaya çıktı. ABD’li vakıftan 476 bin dolar alan Medyascope’un Norveç Dışişleri Bakanlığı’dan da 65 bin dolar civarında bir para aldığı öğrenildi.

    Sadece ABD değil Norveç de fonlamış

    Türkiye'de muhalif yayın çizgisi ile bilinen Medyascope, P24 ve 140 Journos başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun, ABD tarafından yüzbinlerce dolarlık hibe ile desteklendiği ortaya çıkması büyük tepkiye yol açtı. Bağımsız gazetecilik adı altında yayın yapanların ABD'li bir vakıftan hibe desteği alması söz konusu kuruluşlarının gelir kaynakları konusunda meraka yol açtı.


    ABD'den 476 bin dolar alarak rekor bir hibe desteği alan Medyascope'a sadece ABD'nin değil Norveç'in de arka çıkıp desteklediği öğrenildi. Medyascope'un NorveçDışişleri Bakanlığı'ndan da büyük hibe desteği aldığı ortaya çıktı.



    NORVEÇ'TEN 65 BİN DOLAR HİBE
    Türkiye'de pek çok medya kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalara hibe veren Norveç Dışişleri Bakanlığı ABD'den rekor hibe alan Medyascope'a 582 bin Norveç kronu ödediği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Medyascope'a ödenen paranın dolar karşılığının ise 65 bin dolar civarında olduğu hesaplandı.

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    Haberler Güncel Ruşen Çakır'ın Medyascope’unu sadece ABD değil Norveç de fonlamış!