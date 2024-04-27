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İYİ Parti'de olağanüstü kurultay! Meral Akşener son kez konuştu... 4 isim yarıştı

Son dakika haberi! Hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde alınan yenilgilerin ardından İYİ Parti bugün olağanüstü kurultay gerçekleştirildi. Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda parti yeni genel başkanını seçti. Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu. Kurultayda kürsüye çıkan Meral Akşener "Bedel ödeme konusunda en önde karşınızda duruyorum. Son kez karşınızdayım" diyerek partiye veda etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 09:51 Güncelleme 27 Nisan 2024, 21:26
İYİ Parti’de olağanüstü kurultay! Meral Akşener son kez konuştu... 4 isim yarıştı

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14-28 Mayıs seçimlerinde ortaklık yaptığı 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere hür ve müstakil gitme kararı alan Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti beklediği başarıyı gösteremedi.

Seçimin ardından sonuçları değerlendiren Genel Başkan Meral Akşener, seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı.

Daha sonra Akşener, "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" ifadesini kullanarak kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

İYİ PARTİ'DE KURULTAY GÜNÜ
İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanının seçildiği kurultay bugün ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Meral Akşener genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı! İYİ Partide yeni genel başkan adayları kimler? Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu...

MERAL AKŞENER: SON KEZ KARŞINIZDAYIM
Kurultayda kürsüye çıkan Meral Akşener "Bedel ödeme konusunda en önde karşınızda duruyorum. Son kez karşınızdayım" dedi.

"Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum"

Konuşmasına kürsüden partililere son kez seslendiğini belirterek başlayan Akşener, "Çünkü bugün emaneti devretme günü." ifadesini kullandı.

Hayatının 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekanlarda, farklı imkanlarla siyaset sahnesinde çalışarak geçirdiğini aktaran Akşener, "Siyasi kariyerim boyunca beni motive eden tek bir şey vardı, o da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan milletimize, bana büyük fırsatlar sunan Cumhuriyet'imize ve her geçen gün tahrip edilen devletimize karşı vefa borcumu ödemekti." değerlendirmesini yaptı.

Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla karşılaştığını aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim ama şunu içtenlikle söyleyebilirim ki zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu. Çünkü hiçbir zaman peşinden koştuğum kişisel bir çıkarım olmadı. Çünkü hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Çünkü hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Bu yüzden de yalana, dolana, dümene hiç tahammülüm olmadı. Tehdide, baskıya, zorbalığa hiç eyvallahım olmadı. Allah şahit, toz zerresi kadar korkum da olmadı. Çünkü ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Buna iman etmişim, iman etmeye de devam ediyorum.

Dolayısıyla hayatımın her döneminde sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyet'imizin temel ilkelerini, Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözeterek, sorumluluklar aldım, tutumlar sergiledim. Mesele millet, mesele memleket olduğunda inandığım yolda yürümekten hiçbir zaman çekinmedim. Milletin hakkı için devletin itibarı için karşısında durduklarımın, parmak sallayan elleri beni yıldıramadı. Hedef tahtasına koyan dilleri beni sindiremedi. Cazip teklifleri beni susturamadı. Makam vaatleri beni durduramadı. 'Tutuklanacaksın' tehditleri umurumda bile olmadı. Rabb'ime şükürler olsun ki bugüne kadar verdiğim tüm kararların, aldığım tüm tutumların, üstlendiğim tüm sorumlulukların hep arkasında bugün de durmaya devam ediyorum."

"ZAMAN BENİ EN NİHAYETİNDE HER ZAMAN HAKLI ÇIKARDI"
Öngörülerinde haklı çıktıklarını savunan Akşener, "2018'de, 2019'da, 2020'de ve nihayetinde 2023'te de 'milletle inatlaşılmaz' diyerek hem iktidarı hem de ana muhalefeti defalarca uyardım. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Türkiye'ye nefes aldırmak için yeri geldi feragatte, yeri geldi fedakarlıkta bulundum, yeri geldi herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum.

Çok değil daha geçen yıl söylediklerimi o günlerde hararetle reddedenler, şahsıma her türlü hakareti, iftirayı ve hatta küfrü edenler, hırsından hızını alamayıp iftiraya sarılanlar bugün benimle aynı şeyleri söylemeye başladılar. Hatta bazıları kısık sesle de olsa 'haklıymış' bile diyenler var, öyle diyorlar. Ne diyeyim? Sabah şerifleriniz hayrolsun. Rahmetli İnönü'nün bir sözü vardır; 'Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz.' İşte ben de bugün bu arkadaşların halini acıyarak seyrediyorum. Çünkü benim için esas mesele haklı çıkmam değildi. Milletimizin çırak çıkmamasıydı. Milletimizde yokluğun, yoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun 5 yıl daha hüküm sürmemesiydi. Türkiye'nin 5 yılını daha kaybetmemesiydi." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİYİ MİLLETİMİZE YENİ BİR SEÇENEK SUNMAK İÇİN KURMUŞTUK"
Partisinin yetkili kurullarının kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girdiklerini hatırlatan Akşener, bu kararın aslında kendileri için fabrika ayarlarına dönmek olduğunu söyledi.

İYİ Partiyi "iki kutba mahkum edilen Türk siyasetinin yaşam odası olması için" kurduklarını belirten Akşener, "Çünkü biz İYİ Partiyi kavgalara, korkulara, mecburiyetlere mahkum edilen milletimize yeni bir seçenek sunmak için kurmuştuk. Çünkü biz İYİ Partiyi bir kişiye, bir zümreye, bir gruba, ya da bir başka partiye kaldıraç olmak, imkan sağlamak, kariyer basamağı olmak için değil milletin istiklali, memleketin istikbali için kurmuştuk. Dolayısıyla bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da elbette arkasında durdum." diye konuştu.

Ne kadar zorlu bir yola çıktıklarının farkında olduklarını söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"İftiralarla, karalamalarla, çirkin oyunlarla, üzerimize gelineceğinin farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Taşın altına elini, gövdesini koyanların farkında olduğum gibi o taşın bizi ezmesi için çalışanların da iştahla el ovuşturanların da elbette farkındaydım. Ezcümle seçim sonuçları doğrultusunda aldığımızın riskin elbette farkındaydım. İşte bu yüzden bugüne kadar olduğu gibi bugün de Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında sadece söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum.

Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekarlığa girmeden, milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti olarak varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu, pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Partiyi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin."

"CÜMLE ALEME MEYDAN OKUDUK"
Bugünlere çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldiklerini aktaran Meral Akşener, "Bugünlere önümüze örülen tel örgüleri, barikatları, engelleri teker teker aşarak geldik. Biz bugünlere ışıkları kesilen salonlara, yolumuzu kesen kamyonlara, adressiz kurşunlara direnerek geldik. Cümle aleme meydan okuduk. 25 Ekim 2017'de bir çarşamba sabahı demirden dağları bile eriten kadim bir ateşin etrafında toplandık. Kutlu bir davada şanlı bir mücadeleyi vermek için İYİ Partimizin güneşinde buluştuk." dedi.

"Türkiye iyi olacak" diyerek yola çıktıklarını belirten Akşener, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisi olduk. 'Bir memleket meselesi' dedik; il il, ilçe ilçe, köy köy dolaştık. Anadolu'nun partisi olduk. 'Millet bizi çağırıyor' dedik; esnafların, çiftçilerin, emeklilerin, kadınların partisi olduk. 'Gençler için gençlerle beraber' dedik; Türk olmaktan gurur duyan ama Türkiye'de yaşayabilmek için çare arayan gençlerimizin yanında olduk, partisi olduk. 'Devlete millet yakışır' dedik; hor görülen, duyulmayan, iradesi hiçe sayılan milletimizin partisi olduk, sesi olduk. 'Türkiye tarih yazacak' dedik; her şeye rağmen gönlündeki umuda sarılanların partisi olduk, sesi olduk. 'Mecbur değilsin' dedik; tıpkı 25 Ekim 2017'deki gibi 'yol bulamıyorsan yol açacaksın' diyen cesurların partisi olduk. Hiçbir zaman bir yerlerde garanti beklemedik, bir yerlere sırtımızı dayayarak da ilerlemedik.

Kirli pazarlıkların peşine düşüp ilkelerimizden taviz vermedik. Çünkü mesele inanmaktı, mesele iddia sahibi olmaktı, mesele yeni şeyler söyleyebilmekti. Hatırlayın, bu partiyi kurarken size bir şey söylemiştim; 'nereden ve nasıl geldiğinizi unutmayın' demiştim. İyi niyetimize, vatan sevgimize ve hasletlerimize rağmen nasıl zulme uğradığımızı unutmayın. Nasıl taarruz altına alındığımızı unutmayın. Yokluklar içinde bir araya gelip nasıl ayakta kaldığımızı unutmayın. Sırf bize oy veriyor diye ekmeğiyle oynanan, standı basılan ve hatta şiddete maruz kalan kardeşlerimizi unutmayın. Ben hiçbir zaman unutmadım, Allah şahidim olsun ki hiçbir zaman unutmayacağım."

"ZAFERİN BİN BABASI VARDIR ANCAK MAĞLUBİYET YETİMDİR"
Meral Akşener, "O yüzden de şahit olduğum binbir emeğe dil uzatanların diline, el uzatanların eline mani oldum. Yağmur nereye yağarsa tarlasını oraya çekenlere mani oldum. İYİ Partinin ve İYİ Partilinin fedakarlığını taşıyamayanlara mani oldum. 'Tek kişi kalsam da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim' dedim, asla da vazgeçmedim. 'Gerekirse bedelini ödeyeceğim' dedim, bugün de karşınızda aziz milletimize ve sizlere karşı bir kez daha söylemek isterim ki ben bu bedeli ödemeye razıyım." dedi.

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin "Zaferin bin babası vardır ancak mağlubiyet yetimdir" sözünü hatırlatan Akşener, şunları kaydetti.

"İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım. Başarısızlığı ben aldım artık başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız. Kiminiz abla, kiminiz kardeş, kiminiz anne diye geldiniz. Benden bir ev, bir yuva istediniz. Ben de İYİ Partiyi sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Ocağını tüttürdüm, içini ısıttım, sofrasını kurdum, bahçesini genişlettim. Yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Ama bugünden sonra artık bu evi siz koruyacak, bu evi artık ayakta siz tutacaksınız. Bu eve artık siz bakacaksınız. Şairin de dediği gibi 'bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı, dünyaya veda ettik atıldık dolu dizgin. En son koşumuzdur bu, asırlarca bilinsin.' Bu vesileyle genel başkan adaylarımıza başarılar diliyor, kurultayımızın milletimiz, memleketimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a ısmarladık."

Akşener, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

YENİ GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.


Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?
Peki İYİ Parti seçimlerine ilişkin kulislerde neler konuşuluyor? Meral Akşener kimi destekliyor? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş son kulisleri aktardı.

Yeşiltaş şunları söyledi:
"Önemli bir yarış olacak. Kıran kırana bir rekabetin olması bekleniyor. Adaylardan birisi Müsavat Dervişoğlu.

AKŞENER DERVİŞOĞLU'NU DESTEKLİYOR
Kulislerde Akşener'in Dervişoğlu'nu destekleyeceği ifade ediliyor. Akşener'e yakın isimlerin de açıktan Dervişoğlu'na destek açıklamaları yaptıklarını görüyoruz.

Müsavat Dervişoğlu

Kurultay seyircisiz yapıldı. Delegelerin bulunduğu salonda ve il ilçe başkanları belediye başkanları ve önceki dönem milletvekilleri salonda yer aldı.

KORAY AYDIN İTTİFAKI SAVUNUYOR
Diğer aday ise Koray Aydın. Partinin Grup Başkanı ve eski teşkilat başkanı olması sebebiyle delegeler ve teşkilat üzerinde ağırlığı var. Müsavat Dervişoğlu ile Koray Aydın arasında bir yarış olabileceği belirtiliyor. Aydın siyasi ve politik duruş açısından özellikle ittifak konusunda Dervişoğlu'ndan ayrılıyor.

Koray Aydın

Müsavat Dervişoğlu "hür ve müstakilci" cephede yer alan bir isimdi. Koray Aydın ise ittifak kapılarını açık tutuyor. Genel Başkan olması halinde yeni bir sürecinde başlayabileceğini söylüyor.

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