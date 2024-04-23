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Başkan Erdoğan TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi! Kritik tarihi açıkladı: Detaylı görüşme haftaya

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından CHP'li Özel ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 20:12 Güncelleme 24 Nisan 2024, 13:46
Başkan Erdoğan TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi! Kritik tarihi açıkladı: Detaylı görüşme haftaya

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Başakn Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini bildirdi.

Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Başkan Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme için tarih verdi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.


Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz." karşılığını verdi.

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Başkan Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR ARAYA GELECEĞİZ
Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.

"YENİLİKÇİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASAYA KAVUŞMA ZAMANI GELDİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme talebi ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım" ifadelerini kullandı.


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ÖZGÜR ÖZEL'İ KABUL EDECEK... GÜNDEM ANAYASA
Özgür Özel'le gerçekleştireceği görüşmeye atıfta bulunan Başkan Erdoğan, "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" şeklinde konuştu.



"MİLLETİMİZE YENİ VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA KAZANDIRANA KADAR GAYRETİMİZ SÜRECEKTİR"
Türkiye Yüzyılı'nın en önemli köşe taşlarıdan birinin yeni anayasa çalışması olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir" dedi.

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DEM'Lİ BELEDİYELERDEKİ BÖLÜCÜ FAALİYETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde DEM Partili belediyelerdeki bölücü faaliyetler de vardı.

Erdoğan'a konuya ilişkin "Efendim son birkaç gündür DEM Parti'yle ilgili bir tartışma var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmadığı ve Bayrağımızın kaldırıldığı iddiaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı zaten mülki müfettiş görevlendirdi, bu kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün Sayın Bahçeli'nin çok sert eleştirileri vardı. Sizin değerlendirmeleriniz nedir?" sorusu yöneltildi.

Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi;


Bu konuyu İçişleri Bakanlığımız şu anda kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim. Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek.

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ANAYASANIN HÜKÜMLERİNİ KİMLER ÇİĞNİYORSA BEDELE ÖDEMEYE HAZIR OLMALI

Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır.




ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ? "RANDEVU TALEP EDECEĞİZ"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'le yapacağı görüşmede yeni anayasa konusunun masada olacağının söylemesinin ardından gözler CHP Genel Başkanı'na çevrildi.

Özel, "Sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz kendilerinden randevuyu talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

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