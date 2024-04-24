MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: PKK’nın sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Türkiye terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.
PKK'NIN SÖZDE ALMANYA SORUMLUSU SAİM ÇAKMAK YAKALANDI
PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı.
Türkiye terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.
PKK'NIN SÖZDE ALMANYA SORUMLUSU SAİM ÇAKMAK YAKALANDI
PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı.
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim ÇAKMAK'ı uzun süredir takip ediyordu.
En uygun zamanda MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı.
TUTUKLANDI
Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde yakalanan Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre terörist Saim Çakmak PKK/KCK terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer almaktaydı.