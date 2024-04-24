MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: PKK’nın sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

PKK'ya bir yumruk daha!

PKK'NIN SÖZDE ALMANYA SORUMLUSU SAİM ÇAKMAK YAKALANDI PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı.

Türkiye terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim ÇAKMAK'ı uzun süredir takip ediyordu.

En uygun zamanda MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı.