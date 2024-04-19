Kışlıkları erken kaldırdık! 3 gün sonrası için uzmanlar uyardı! "8-9 dereceye kadar..."

Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık değerlerinin belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte sıcaklık değerlerinin ortalamanın altına inerek 8-9 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Salı gününe kadar devam eden sıcak hava dalgasının yerini soğuk ve yağışlı bir havanın alacağı ifade ediliyor. Bu durum, vatandaşların Salı günü yazlık kıyafetlerle dolaşırken 19 Nisan'dan itibaren tekrar kışlık giysilere yönelmelerini gerektirecek.