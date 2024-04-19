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Kışlıkları erken kaldırdık! 3 gün sonrası için uzmanlar uyardı! "8-9 dereceye kadar..."

Ülke genelinde dengesiz seyreden hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni bir uyarı geldi. Tam yaz geldi deyip yazlıkları çıkarmışken kışlıkları tekrar çıkarttıracak soğuklar geliyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcakların ardından Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının bu kez ortalamanın altına düşeceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 17:23 Güncelleme 19 Nisan 2024, 17:23
Kışlıkları erken kaldırdık! 3 gün sonrası için uzmanlar uyardı! 8-9 dereceye kadar...

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Meteoroloji kaynaklarından gelen son uyarıya göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava koşullarının yerini kış soğuklarına bırakacağı bildirildi.

Meteoroloji kaynaklarından gelen yeni uyarıya göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları artık yerini kış soğuklarına bırakacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu konuda vatandaşları uyarmak için önemli bilgiler paylaştı.

8-9 DERECEYE KADAR İNECEK

Şen'in verdiği bilgilere göre, Perşembe gününden itibaren başlayacak olan yağışlarla birlikte ülke genelinde sıcaklık düşüşü yaşanacak.

Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık değerlerinin belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte sıcaklık değerlerinin ortalamanın altına inerek 8-9 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Salı gününe kadar devam eden sıcak hava dalgasının yerini soğuk ve yağışlı bir havanın alacağı ifade ediliyor. Bu durum, vatandaşların Salı günü yazlık kıyafetlerle dolaşırken 19 Nisan'dan itibaren tekrar kışlık giysilere yönelmelerini gerektirecek.

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