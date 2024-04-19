Türkiye'nin gizli hazineleri: Bildiğiniz her şey yanlış olabilir... Hangi şehrin nesi meşhur? Tek tek 81 il...

81 iliyle Türkiye, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine eşine az rastlanır bir zenginliğe sahip. Her şehrin kendine özgü bir kültürü, dokusu ve bu özelliklere bağlı olarak da akıllarda yer etmiş meşhur lezzetleri, ürünleri veya turistik yerleri mevcut. Peki sizin memleketinizin nesi meşhur, ve bu bilgiler ne kadar doğru? İşte il il meşhur olan ürünler ve lezzetler...