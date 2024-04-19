81 iliyle Türkiye, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine eşine az rastlanır bir zenginliğe sahip. Her şehrin kendine özgü bir kültürü, dokusu ve bu özelliklere bağlı olarak da akıllarda yer etmiş meşhur lezzetleri, ürünleri veya turistik yerleri mevcut. Peki sizin memleketinizin nesi meşhur, ve bu bilgiler ne kadar doğru? İşte il il meşhur olan ürünler ve lezzetler...
Türkiye'nin her köşesi bambaşka bir güzelliğe ve özelliğe ev sahipliği yapıyor. Her şehrin kendine özgü lezzetleri, ürünleri ve turistik yerleri var.
HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR? İL İL...
Peki bu bilgiler ne kadar doğru? Gerçekten de her şehrin tek bir meşhur özelliği mi var? Sizin memleketinizin nesi meşhur? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine işte 81 iliyle Türkiye'nin neresinde ne meşhur il il liste...
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