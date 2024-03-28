YRP'nin "AK Parti'ye kaybettirme" siyaseti PKK'ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: "Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız"

Kasım Gülpınar ve Fatih Erbakan
YRP'NİN 'BİR BÖLEN' TUTUMU VE AK PARTİ'YE KAYBETTİRME HEVESİ...
Bilindiği üzere Yeniden Refah Partisi İstanbul'da olduğu gibi Şanlıurfa
'da da 'bir bölen'
tutumu sergileyip AK Parti'ye kaybettirmek için mesai harcıyor. Fatih Erbakan, AK Parti'nin oylarını bölmek için AK Parti'den istifa eden Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa'da aday gösterdi.
KASIM GÜLPINAR: "HDP'LİLERLE ÇALIŞMAZSAM EN ADİYİM"
Kasım Gürpınar'ın ise sözde kızgınlıkla DEM Partiye çalışmak istediği, sosyal medyaya düşen bir ses kaydıyla ortaya çıktı. Gülpınar bu kayıtta "HDP'lilerle çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım"
ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
KARAYILAN'IN İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA ÇABASI
Öte yandan Murat Karayılan'ın Ekrem İmamoğlu ve CHP - DEM ittifakına alan açmak için İstanbul'daki seçim sürecine ilişkin açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
Bilindiği üzere daha önce PKK elebaşı Mustafa Karasu 'ittifakı güçlendirin' talimatı verip Başak Demirtaş'a el çektirerek İmamoğlu'na alan açmıştı.
Bir başka elebaşı Bese Hozat ise önce "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" çıkışında bulundu sonra da "Türkiye sermayesinin çeyreği İstanbul'da" diyerek DEM'e "Ekrem İmamoğlu'na oy verin kazançlı çıkarsınız" çağrısı yaptı.