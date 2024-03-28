SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

YRP'nin "AK Parti'ye kaybettirme" siyaseti PKK'ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: "Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız"

Yeniden Refah Partisi'nin "AK Parti'ye büyükşehirleri kaybettirme" siyaseti PKK'yı umutlandırdı. Kandil'in zehirli yılanı Murat Karayılan "Urfa’nın her yerinde sonuç alma imkanı var" diyerek DEM Parti'ye 'birlik' çağrısı yaptı. Mütedeyyin Kürt seçmenin oylarına ipotek koymaya niyetlenen elebaşı Karayılan "iktidara oy veren herkes günahkardır" şeklinde skandal sözler sarf etti. Bilindiği üzere YRP, 'bir bölen' tutumu sergileyip AK Parti'ye kaybettirmek için mesai harcıyor. YRP'nin Şanlıurfa adayı Kasım Gülpınar'ın ise “HDP’lilerle çalışmazsam en adiyim. Bunlarla (AK Parti) hesaplaşmam lazım” beyanatları mevcut.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 15:57 Güncelleme 28 Mart 2024, 16:21
YRP’nin AK Parti’ye kaybettirme siyaseti PKK’ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kandil'deki terör baronları yerel seçimlere günler kala inlerinden zehir saçmaya devam ediyor.

PKK elebaşı Bese Hozat'ın "Türkiye sermayesinin çeyreği İstanbul'da" diyerek DEM'e "Ekrem İmamoğlu'na oy verin kazançlı çıkarsınız" çağrısı yapmasının etkileri sürerken Kandil'in zehirli yılanı Murat Karayılan seçim öncesi sahneye çıktı.

Saklandığı inden başını çıkaran Karayılan, "yerel seçimlerin siyasetin belirlenmesinde önemli bir rolü" var diyerek CHP - DEM ittifakına önem atfetti.
PKK elebaşı Murat KarayılanPKK elebaşı Murat Karayılan


YRP'NİN 'AK PARTİ'YE KAYBETTİRME' SİYASETİ PKK'YI UMUTLANDIRDI

Yeniden Refah Partisi'nin "AK Parti'ye kaybettirme" siyasetinden umutlanan PKK elebaşı Murat Karayılan,"Urfa merkez de dahil olmak üzere Birecik'ten Siverek'e kadar Urfa'nın her yerinde sonuç alma imkanı vardır. Bunun için bu kutsal topraklar üzerinde yaşayan herkesin, ister Kürt olsun, ister Arap olsun, ister Türkmen olsun şehrine ve geleceğine sahip çıkması gerekmektedir" dedi.

Karayılan şu ifadeleri kullandı;

Çağrım Urfa'nın değerli yurtseverlerine, Kürt kadınlarına, Kürt gençlerine ve emekçilerinedir: Bu dönemde çok daha duyarlı olun; çok daha güçlü hareket edin. Her ne kadar az bir zaman kalmış olsa da başarıya inanın ve ona göre çaba sarf edin. Umut ediyoruz ki bu sefer Urfa'da yurtseverlik ve demokrasi kazanacaktır. Artık yurtseverler adaylar gerçekten sonuç alacak ve bu biçimde Urfa yöresinde de özgürlük ve demokrasi mücadelesinde bir yükseliş yaşanacaktır.



MÜTEDEYYİN KÜRT SEÇMENİ MANİPLE ÇABASI

Şanlıurfa'da AK Parti'ye oy veren mütedeyyin seçmeni manipüle etmeye çalışan Kandil'in Karayılan'ı "Şimdiye kadar Kürt kimliğini ve demokratik değerleri temsil edenlere oy vermeyip de iktidara oy veren herkes bilmeli ki; zalim ve hırsızlarla işbirliği, insanı günahkar eder. Böyle olmamalı. İnsan yurtseverliğine sahip çıkmalı" dedi.
Kasım Gülpınar ve Fatih ErbakanKasım Gülpınar ve Fatih Erbakan


YRP'NİN 'BİR BÖLEN' TUTUMU VE AK PARTİ'YE KAYBETTİRME HEVESİ...

Bilindiği üzere Yeniden Refah Partisi İstanbul'da olduğu gibi Şanlıurfa'da da 'bir bölen' tutumu sergileyip AK Parti'ye kaybettirmek için mesai harcıyor. Fatih Erbakan, AK Parti'nin oylarını bölmek için AK Parti'den istifa eden Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa'da aday gösterdi.

KASIM GÜLPINAR: "HDP'LİLERLE ÇALIŞMAZSAM EN ADİYİM"

Kasım Gürpınar'ın ise sözde kızgınlıkla DEM Partiye çalışmak istediği, sosyal medyaya düşen bir ses kaydıyla ortaya çıktı. Gülpınar bu kayıtta "HDP'lilerle çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
Kandildeki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğluna oy dilendi: DEMe Sermaye İstanbulda kazançlı çıkarsınız talimatıKandildeki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğluna oy dilendi: DEMe Sermaye İstanbulda kazançlı çıkarsınız talimatı


KARAYILAN'IN İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA ÇABASI

Öte yandan Murat Karayılan'ın Ekrem İmamoğlu ve CHP - DEM ittifakına alan açmak için İstanbul'daki seçim sürecine ilişkin açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği üzere daha önce PKK elebaşı Mustafa Karasu 'ittifakı güçlendirin' talimatı verip Başak Demirtaş'a el çektirerek İmamoğlu'na alan açmıştı.

Bir başka elebaşı Bese Hozat ise önce "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" çıkışında bulundu sonra da "Türkiye sermayesinin çeyreği İstanbul'da" diyerek DEM'e "Ekrem İmamoğlu'na oy verin kazançlı çıkarsınız" çağrısı yaptı.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubundan Fatih Erbakana yanlıştan dön çağrısı: YRPnin Cumhur içinde yer almaması CHP-DEMi sevindirdi73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubundan Fatih Erbakana yanlıştan dön çağrısı: YRPnin Cumhur içinde yer almaması CHP-DEMi sevindirdi
Hangi Milli Görüşçü CHPye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakana İstanbul çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsınHangi Milli Görüşçü CHPye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakana İstanbul çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın
YRPli Abdurrahman Akyüzden partisine İstanbul çağrısı: İmamoğluna kazandırmak siyaset değil! Millet affetmez, Saadet gibi yok oluruzYRPli Abdurrahman Akyüzden partisine İstanbul çağrısı: İmamoğluna kazandırmak siyaset değil! Millet affetmez, Saadet gibi yok oluruz

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar
YRP’nin AK Parti’ye kaybettirme siyaseti PKK’ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız
İnsani Yardım Vakfı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul için Acil Eylem Planını açıkladı: Metro, tünel, taksi, öğrenci, emekli...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye Temmuz zammı: Tekrar masaya yatıracağız
ABD’de ikinci Epstein vakası! İngiliz Kraliyet Ailesi’ne de sıçradı: Rapçi Diddy dosyası 50 Cent’ten Sussex Dükü Harry’ye… Dünyanın en büyük seks kaçakçılığını onlar yürütüyor
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin itiraf etti: Makbuz yok | Turgay Özcan’dan usulsüzlük itirafı
Türkiye’den Solingen’deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz
ABD heyeti yarın Türkiye’de! Masada neler olacak?
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
Eski DEM’li vekil Altan Tan: PKK saldırılarını destekleyen DEM’liler Ekrem İmamoğlu’na oy verecek
Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttı! İstatistikler açıklandı... İlk sırada o il var
Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan’ın Londra’da kurduğu şirketlerin ortağı Çinli çıktı! İşsiz dedi hem malikanesi hem şirketi patladı...
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
SON DAKİKA