YRP'nin "AK Parti'ye kaybettirme" siyaseti PKK'ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: "Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız"



KARAYILAN'IN İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA ÇABASI



Öte yandan Murat Karayılan'ın Ekrem İmamoğlu ve CHP - DEM ittifakına alan açmak için İstanbul'daki seçim sürecine ilişkin açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.



Bilindiği üzere daha önce PKK elebaşı Mustafa Karasu 'ittifakı güçlendirin' talimatı verip Başak Demirtaş'a el çektirerek İmamoğlu'na alan açmıştı.



Bir başka elebaşı Bese Hozat ise önce "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" çıkışında bulundu sonra da "Türkiye sermayesinin çeyreği İstanbul'da" diyerek DEM'e "Ekrem İmamoğlu'na oy verin kazançlı çıkarsınız" çağrısı yaptı.

