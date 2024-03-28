Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar

Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli, bir kez daha eser ve hizmet diyecek. Kocaeli, tercihini hem de çok net ir şekilde Cumhur İttifakından, 'Gerçek belediyecilik'ten yana yapacak.

Kocaelili kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde oranları inşallah çok daha yukarıya taşımaya var mıyız?

Kocaeli, sanayinin, üretimin, ticaretin şehri, milli iradenin yıkılmaz kalesi Kocaeli, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kocaeli ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Şu anda meydanda 85 bin kişi var.

"SANDIĞIN TELAFİSİ OLMAZ"

Biliyorsunuz artık 2 gün kaldı. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasından duranlardan yana kullanacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı, yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz.