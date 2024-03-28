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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alanda 85 bin kişi olduğunu açıkladı. Türkiye'nin 85 milyonla büyük bir aile olduğunu belirten Erdoğan, "Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız." dedi. Deprem gerçeğinin beka meselesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Deprem bölgesinin imarı yanında, Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 15:57 Güncelleme 28 Mart 2024, 16:57
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kocaelili kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde oranları inşallah çok daha yukarıya taşımaya var mıyız?

Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli, bir kez daha eser ve hizmet diyecek.
Kocaeli, tercihini hem de çok net ir şekilde Cumhur İttifakından, 'Gerçek belediyecilik'ten yana yapacak.

Kocaeli, sanayinin, üretimin, ticaretin şehri, milli iradenin yıkılmaz kalesi Kocaeli, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kocaeli ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Şu anda meydanda 85 bin kişi var.

"SANDIĞIN TELAFİSİ OLMAZ"

Biliyorsunuz artık 2 gün kaldı. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasından duranlardan yana kullanacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı, yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz.

Özellikle belediye başkanlığında oyunuzun heba ve heder olmasına izin vermeyin. Ben milletimin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Bu kardeşiniz, size cumhurbaşkanı olarak efendi olarak değil, hizmetkar olmaya geliyor. Kocaeli halkının en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum.

85 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, bizler tüm farklılıklarımıza rağmen gittiğimiz yerlerde şunu gördük; 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz, biriz ve beraberiz.

Uğruna bedel ödediğimiz kazanımlarımızın elimizden kaymasına izin veremeyiz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye, bizlerin ortak yurdu, çatısı, yuvasıdır. Sandığın itibarını hep birlikte koruyacağız. Aziz kardeşlerim Türkiye olarak bugünlere büyük mücadelelerle ulaştık. Kazanımlarımız bize altın tepside sunulmadı. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık. Nice zorluklar, nice sabotaja maruz kaldık.

"DEPREM MESELESİ BİR BEKA SORUNUR"

Son olarak da 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler. Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldırmaya başladık. Gelecek 5 yıl boyunca seferberlik anlayışıyla adım atacağız. TOKİ'yle attığımız adımlar hayat kurtardı. Yıkılan yapıların çoğu 1999 öncesi inşa edilenlerdir. Deprem bölgesinin imarı yanında, Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, hangi siyasi partiye gönül verirsek verelim, deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız.

"CHP'NİN SABOTAJ SİYASETİNE RAĞMEN BAŞARDIK"

Muhalefetin takoz siyasetine rağmen adımlarımızı başarıyla attık. Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık. Engelleri tek tek aşarak bugünlere kadar geldik.

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