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73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu'ndan Fatih Erbakan'a 'yanlıştan dön' çağrısı: YRP'nin Cumhur içinde yer almaması CHP-DEM'i sevindirdi

Milli Görüş çizgisinde ilerleme iddiasında bulunan Yeniden Refah Partisi'nin "AK Parti'ye İstanbul'u kaybettirme" çizgisinde yürüttüğü siyaset mütedeyyin seçmenin vicdanını yaralıyor. 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu, Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan'a 'yanlıştan dönün' çağrısında bulundu. Gruptan yapılan açıklamada "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır" ifadelerine yer verildi. 73 Selamet Kuşağı, partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı tabanın yapacağını dile getirdi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 19:54 Güncelleme 27 Mart 2024, 20:07
73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu’ndan Fatih Erbakan’a ’yanlıştan dön’ çağrısı: YRP’nin Cumhur içinde yer almaması CHP-DEM’i sevindirdi

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Yeniden Refah Partisi'nin "AK Parti'ye İstanbul'u kaybettirme çizgisinde" izlediği siyaset hem toplum vicdanını hem de mütedeyyin seçmenin vicdanını yaralıyor. Hal öyle bir vaziyet aldı ki; YRP'de AK Parti ve Murat Kurum'a desteğini açıklayanlar hakaretamiz sözlerle aforoz ediliyor.

Bir kesim "CHP YRP'nin alacağı kadar oy farkıyla İBB'yi kazanırsa Erbakan bu vebalden kurtulamaz" derken parti içinde de Fatih Erbakan'a "yanlıştan dön" çağrısı yapanlar mevcut.

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"MİLLET AFFETMEZ! SAADET GİBİ YOK OLURUZ"

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, Genel Başkanı Fatih Erbakan'a "İstanbul adayını çek. İmamoğlu'na kazandırmak siyaset değil. Millet affetmez, Saadet gibi yok olur gideriz" çağrısında bulundu.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu'ndan Cumhur İttifakı'na destek!



73 SELAMET KUŞAĞI'NDAN FATİH ERBAKAN'A 'YANLIŞTAN DÖN' ÇAĞRISI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu, Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan'a 'yanlıştan dönün' çağrısında bulundu.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenleyen Grubun Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandığa gidileceğini ancak İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde çıkacak sonuçların, hükümetin başta ekonomi ve dış politika konularında elini güçlendireceğini belirtti.

"AK PARTİ VE YRP'YE EŞİT MESAFEDEYİZ"

Oluşum olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisine eşit mesafede durduklarını dile getiren Tanrıverdi, 14-28 Mayıs seçimlerinde bir araya gelen Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlerde de birlikte olması çağrısında bulundu.



"YRP'NİN CUMHUR İÇİNDE YER ALMAMASI CHP - DEM İTTİFAKI'NI SEVİNDİRDİ"

Tanrıverdi, bütün çabalarına rağmen ittifakın sağlanamadığını dile getirerek, "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır." diye konuştu.



"PARTİLER ARASI GERÇEKLEŞMEYEN İTTİFAKI TABAN YAPACAKTIR"

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, siyasi yöntemler, dil ve üslup farklılığı bulunmasının doğal olduğunu, ancak her iki partinin de Necmettin Erbakan'ın ilke, ideal ve hedefleri doğrultusunda siyaset yaptığını ifade eden Tanrıverdi, "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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