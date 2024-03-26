Hangi Milli Görüşçü CHP’ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan’a ’İstanbul’ çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın

Hal öyle bir vaziyet aldı ki, YRP'de AK Parti ve Murat Kurum'a desteğini açıklayanlar hakaretamiz sözlerle aforoz ediliyor.
Hal öyle bir vaziyet aldı ki, YRP'de AK Parti ve Murat Kurum'a desteğini açıklayanlar hakaretamiz sözlerle aforoz ediliyor.
"MİLLET AFFETMEZ! SAADET GİBİ YOK OLURUZ"
"Erbakan hoca olsaydı, Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" deyip Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi gerektiğini savunan Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisi tarafından disiplin kuruluna gönderildi.
Takip eden süreçte Akyüz, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a "İstanbul adayını çek. İmamoğlu'na kazandırmak siyaset değil. Millet affetmez, Saadet gibi yok olur gideriz" çağrısında bulundu.
YRP SEÇMENİNE ÇAĞRI: "BUNUN VEBALİNİ KİMSE TAŞIYAMAZ"
Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu ise YRP seçmenine çağrıda bulundu. Pamukçu, "31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz" dedi.
Tam da bu noktada Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna "Oğul Erbakan'ın yol ayrımı" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
"FONDAŞLAR ŞİMDİLERDE FATİH ERBAKAN'I ÖVE ÖVE BİTİREMİYOR"
CHP yandaşı fondaş medyanın önceki seçimde Saadet Partisi'ni pohpohlayıp göklere çıkardığı gibi şimdi de YRP'yi övgülere boğmasına dikkat çeken Tuna, "Önceki seçimde Saadet Partisi'ni pohpohlayan Halk TV'sinden fondaş yazarlarına kadar alayı bugün bakıyorum da "Oğul Erbakan'ı" öve öve bitiremiyorlar. Merhum babasına ömür boyu küfreden ve zulmeden bunlar değilmiş gibi" ifadelerini kullandı.
"CHP, YRP'NİN ALACAĞI OY KADAR FARKLA KAZANIRSA ERBAKAN BU VEBALDEN KURTULAMAZ"
İBB'yi CHP'nin Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oy kadar farkla kazanması durumunda Fatih Erbakan'ın bu vebalden kurtulamayacağını dile getiren Salih Tuna, "Fatih Erbakan istediği ilde ilçede seçime kendi adaylarıyla girmesine bir şey diyemem ama İstanbul'da mukim bir vatandaş olarak Murat Kurum lehine İBB adayını çekmesini dilerim" açıklamasında bulundu.
HANGİ MİLLİ GÖRÜŞÇÜ CHP'YE KAZANDIRMAYI ZAFER SAYAR?
"Herhangi bir Milli Görüşçü CHP'yi kazandırmayı "zafer" sayabilir, onur duyabilir mi?" sorusunu yönelten Salih Tuna, Fatih Erbakan'a hitaben şu ifadeleri kullandı;
Sonuçta kendisi bilir. Murat Kurum babamın oğlu değil.
Naçizane uyarı görevimi yapıyorum...
"YRP, LGBT'YE ÖPÜCÜKLER GÖNDEREN MALUM ŞAHSIN YENİDEN SEÇİLMESİNE VESİLE Mİ OLACAK?"
Yeniden Refah Partisi LGBT konusunda son derece net tavır ortaya koyup da "Bizim toplumumuz henüz eşcinsel evliliğe hazır değil..." diyecek kadar LGBT'ye "öpücükler" gönderen malum CHP''li şahsın tekrar İBB Başkanı seçilmesine vesile olmayı göze alıyorsa kendileri bilir.
İşte Tuna'nın "Oğul Erbakan'ın yol ayrımı" başlıklı köşe yazısı;
Haziran 2019 seçim sonuçları açıklanınca muzaffer bir komutan gibi "İstanbul'da AK Parti'ye seçimleri biz kaybettirdik..." demişti.
Bunları söyleyen Hasan Damar herhangi biri değildi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bir ömür dava arkadaşıydı. Dahası, Avrupa Millî Görüş Teşkilatı'nın kurucularındandı. Hitabetiyle, lafını sakınmamasıyla, bitmez tükenmez enerjisiyle herkesin dilinde bir efsaneydi.
Mezkûr iddiası da boş değildi, verilere dayanıyordu.
"Saadet Partisi anahtardır" diyordu, "İstanbul'da 120 bin oy aldık, AK Parti 15 bin oyla kaybetti... Biz kaybettirdik."
Söz konusu konuşmasında, Saadet Partisi İstanbul'da AK Parti'ye seçimi kaybettirdiği için Türkiye'nin en güçlü partisidir demişti. Ki, "muzaffer komutan gibi" benzetmesini yapmamın nedeni de buydu.
Evet, veriler ortadaydı, AK Parti'ye kaybettirmişlerdi ama "Bardak yarısına kadar dolu" misali bu gerçeğin sadece bir yüzüydü.
Ne ki, "Bardak yarsına kadar boş" misali gerçeğin bir yüzü daha vardı.
Bu da şuydu: "İstanbul'da AK Parti'ye seçimleri biz kaybettirdik" demek "CHP'ye İstanbul'da seçimleri biz kazandırdık" demekti.
Zaten olan da bundan ibaretti.
Peki herhangi bir Milli Görüşçü CHP'yi kazandırmayı "zafer" sayabilir, onur duyabilir mi? Başka bir ifadeyle, CHP'yi kazandırdığı için partisine "Türkiye'nin en güçlü partisiyiz" diyebilir mi?
Bilmiyorum, belki de merhum Hasan Damar da ahir ömründe bardağın bu boş kısmına odaklanmış veya CHP'nin elinde İBB'nin ne hale düştüğüne bizzat şahit olmuş olacak ki, geçen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini çok güçlü şekilde açıklamıştı.
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Bu köşecikte bir süre önce "Oğul Erbakan'ın rüzgarla imtihanı" (16 Mart 2024) serlevhalı naçizane bir yazı dercetmiş ve şöyle demiştim: "Bu millet CHP'nin önünü açanı asla unutmaz. Fatih Erbakan kardeşimiz umarız Saadet Partisi'nin hatasına düşüp de siyasi geleceğini berhava etmez..."
Yeniden Refah Partili kardeşlerimizden alınganlık gösterenler olduğu gibi "Şunları muhatap alma..." diyenler de oldu.
Neden muhatap almayayım; merhum Hocamızın mahdumu Fatih Erbakan'a kardeşlik görevimi yapma mükellefiyetim var.
Önceki seçimde Saadet Partisi'ni pohpohlayan Halk TV'sinden fondaş yazarlarına kadar alayı bugün bakıyorum da "Oğul Erbakan'ı" öve öve bitiremiyorlar. Merhum babasına ömür boyu küfreden ve zulmeden bunlar değilmiş gibi.
Hadi bunları anladık, "Fatih Erbakan'a FETÖ'cü dediler" yalanıyla "kışkırtıcılık" yapanları ne yapalım!
Oysa Fatih Erbakan'a kimseciklerin FETÖ'cü dediği falan yoktu. Sadece Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Fatih Erbakan'ın yanında FETÖ'cülerin bulunduğunu, ittifaka ısrarla karşı çıkanların da bunlar olduğunu dile getirdi, hepsi bu!
Fatih Bey kardeşimizin siyasi tavrına elbette kimse ipotek koyamaz. Kimlerle ittifak yapacaklarına veya kendi başlarına seçime girip girmeyeceklerine de kimse karışmaz. AK Parti'yi de sonuna kadar eleştirebilir, hatta eleştirilerinin bir kısmında haklı da olabilir.
Lakin hiçbir şey şu gerçeği değiştiremez:
Şayet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP (Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oy kadar farkla) kazanırsa, Fatih Erbakan bu vebalden kurtulamaz.
Fatih Erbakan istediği ilde ilçede seçime kendi adaylarıyla girmesine bir şey diyemem ama İstanbul'da mukim bir vatandaş olarak Murat Kurum lehine İBB adayını çekmesini dilerim.
Sonuçta kendisi bilir. Murat Kurum babamın oğlu değil.
Naçizane uyarı görevimi yapıyorum...
Yeniden Refah Partisi LGBT konusunda son derece net tavır ortaya koyup da "Bizim toplumumuz henüz eşcinsel evliliğe hazır değil..." diyecek kadar LGBT'ye "öpücükler" gönderen malum CHP''li şahsın tekrar İBB Başkanı seçilmesine vesile olmayı göze alıyorsa kendileri bilir.