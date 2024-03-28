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Meral Akşener CHP'yi hallaç pamuğuna çevirdi! 'Ev kölesi' Mansur Yavaş, 'Hain' İmamoğlu, 'Vıcık' Özgür Özel | "Bana abla mabla demesinler"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'il belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'ı yerden yere vurdu. Mansur Yavaş'ı "CHP'nin ev kölesi" olarak tanımlayan Akşener, Yavaş'la ilgili "Ahlaksızlıkla böbürlenen şuursuz" ifadelerini kullandı. Akşener, partisine kurumsal operasyon çeken Ekrem İmamoğlu için ise "Hain" tanımlamasında bulundu. Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlu'nun 'vıcık' olduğunu söyleyen Akşener "Bana abla mabla demesinler" şeklinde konuştu. Akşener "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" diyen Zeydan Karalar'a da sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 21:08 Güncelleme 28 Mart 2024, 21:27
Meral Akşener CHP’yi hallaç pamuğuna çevirdi! ’Ev kölesi’ Mansur Yavaş, ’Hain’ İmamoğlu, ’Vıcık’ Özgür Özel | Bana abla mabla demesinler

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Türkiye yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti hattında ise tansiyon bir hayli yüksek.

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Meral Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

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AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ

Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu - Mansur YavaşMeral Akşener - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş

Meral Akşener, yerel seçime iki gün kala tüm vekillerini ile Ankara'daki adaylarının olduğu programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'il belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'ı yerden yere vurdu.

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"MANSUR YAVAŞ CHP'NİN EV KÖLESİ OLMUŞTUR"

"Pazarlıkların en çirkini Ankara'da oldu" diyen Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı "CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi" olarak tanımladı.

Mansur Yavaş - Meral AkşenerMansur Yavaş - Meral Akşener


"AHLAKSIZLIKLA BÖBÜRLENEN ŞUURSUZ"

Akşener, "Seçimlere hür girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Pazarlıkların en çirkini oldu biliyor musunuz, burada, Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" dedi.

Ekrem İmamoğlu - Meral AkşenerEkrem İmamoğlu - Meral Akşener

İMAMOĞLU'NA BOMBARDIMAN... "HAİNLİK ETTİ"

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'hain' olduğunu söyleyen Akşener, "İmamoğlu'nun hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" dedi.

Ülkücü şarkıcı Ozan Arif'in dizeleriyle İmamoğlu'na göndermede bulunan Akşener, "'Ne insanlar tanıdım, hep hikaye çıktı. Kime dedi ağır bir şey, tarttım baktım, gram çıktı'. Yanına koştuğumuz dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu. Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" diye konuştu.

Meral Akşener - Özgür ÖzelMeral Akşener - Özgür Özel

Akşener'in hedefinde Özgür Özel ve CHP fondaşı medya da vardı.

"VICIK ÖZGÜR ÖZEL BANA ABLA MABLA DEMESİN"

Özgür Özel'i 'vıcık' olarak tanımlayan Akşener, "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar. Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SARAÇHANE MEDYASINA KARŞIYIM, CHP'NİN OPERASYONLARINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Saraçhane medyasına karşıyız" diyerek Ekremci medyayı yerden yere vuran Akşener, "CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini de elbette eleştireceğiz. Nasıl ki AK Parti'nin siyasi dümenlerine karşı yılmadan mücadele ediyorsak, CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da yılmadan mücadele edeceğiz" dedi.

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KARALAR'A 'TAŞ MEDRESE' TEPKİSİ

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, geçtiğimiz günlerde ülkücü camiayı hedef alarak "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" demiş sonrasında da "Yayını kesin, bunu yayınlamayın" diyerek çark etmişti.

Karaların'ın skandal sözlerini değerlendiren Akşener, "Taş medreseliler; ranza telleriyle işlence edilirken 'Kanım aksa da zafer İslam'ın diyenlerdir. Taş medreseliler bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Onlara kimsenin saygısızlık etmesine izin vermeyeceğiz.
" dedi.

Akşener CHP'yi hedef alan sözlerinin devamında şöyle konuştu;

Kula kulluk eden korkakların da, teröriste kılavuzluk eden şuursuzların da ihale ihale büyüyen küçük adamların da milliyetçiliği sırtını dayayıp (Mansur Yavaş) Ankaralı kardeşlerimizi kandırmasına razı gelmeyeceğiz.

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