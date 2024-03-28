Meral Akşener CHP'yi hallaç pamuğuna çevirdi! 'Ev kölesi' Mansur Yavaş, 'Hain' İmamoğlu, 'Vıcık' Özgür Özel | "Bana abla mabla demesinler"

Mansur Yavaş - Meral Akşener





"AHLAKSIZLIKLA BÖBÜRLENEN ŞUURSUZ"



Akşener, "Seçimlere hür girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Pazarlıkların en çirkini oldu biliyor musunuz, burada, Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" dedi.

Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener



İMAMOĞLU'NA BOMBARDIMAN... "HAİNLİK ETTİ"



Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'hain' olduğunu söyleyen Akşener, "İmamoğlu'nun hapis cezası haberini aldığımda Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat, bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu" dedi. Ülkücü şarkıcı Ozan Arif'in dizeleriyle İmamoğlu'na göndermede bulunan Akşener, "'Ne insanlar tanıdım, hep hikaye çıktı. Kime dedi ağır bir şey, tarttım baktım, gram çıktı'. Yanına koştuğumuz dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu. Dalına bastımız anda, takkeler düştü, keller göründü. Her türlü çirkinlik ortaya saçıldı" diye konuştu.

Meral Akşener - Özgür Özel



Akşener'in hedefinde Özgür Özel ve CHP fondaşı medya da vardı. "VICIK ÖZGÜR ÖZEL BANA ABLA MABLA DEMESİN"



Özgür Özel'i 'vıcık' olarak tanımlayan Akşener, "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar. Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" ifadelerini kullandı. "SARAÇHANE MEDYASINA KARŞIYIM, CHP'NİN OPERASYONLARINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"



"Saraçhane medyasına karşıyız" diyerek Ekremci medyayı yerden yere vuran Akşener, "CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini de elbette eleştireceğiz. Nasıl ki AK Parti'nin siyasi dümenlerine karşı yılmadan mücadele ediyorsak, CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da yılmadan mücadele edeceğiz" dedi.