CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’dan ırkçı sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz

Yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ortaklık yapan CHP'de her gün yeni bir rezillik ortaya çıkıyor.



"TAŞ MEDRESEDE YETİŞENLER BİZİM KARDEŞİMİZ OLMAZ"

CHP'li Karalar seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde, "Derler ki ben de sizin arkabanızım, ben de sizin kardeşinizim. Valla kusura bakma sevgili kardeşim taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz." ifadelerini kullandı.