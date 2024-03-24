CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’dan ırkçı sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz

Yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ortaklık yapan CHP'de her gün yeni bir rezillik ortaya çıkıyor.
Yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ortaklık yapan CHP'de her gün yeni bir rezillik ortaya çıkıyor.
Son olarak CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un Arap kökenli olmasını hedef alarak ırkçı söylemlere imza attı.
"TAŞ MEDRESEDE YETİŞENLER BİZİM KARDEŞİMİZ OLMAZ"
CHP'li Karalar seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde, "Derler ki ben de sizin arkabanızım, ben de sizin kardeşinizim. Valla kusura bakma sevgili kardeşim taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz." ifadelerini kullandı.
BUNU YAYINLAMAYIN UYARISI
Skandal sözler sonrası CHP'li Zeydan Karalar "Yayını kesin, bunu yayınlamayın" uyarısında bulundu.
DEM'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Irkçı Zeydan Karalar, geçtiğimiz günlerde de Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği bir beldede DEM'lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir DEM'linin, "Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor" demesine Karalar "Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem" cevabını vermişti.
TÜRK BAYRAĞINI YERE FIRLATMIŞTI
Öte yandan terör örgütüsü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'den özür dileyen CHP'li Zeydan Karalar Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü kutlamalarında görevlilerin kendisine verdiği Türk bayrağını yere fırlatmıştı.