Oy kullanırken dikkat: Türkiye’de 61 milyon seçmen sandığa gidiyor! Nasıl bir pusula olacak? Geçersiz sayılmaması için nelere dikkat edilmeli?

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları. - Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları. - Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları. Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat! - Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları. - "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları. - Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları. - Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak.

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle: - Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması. - Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.