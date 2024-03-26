YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş

Altınok'un bu sözlerine yanıt veren Mansur Yavaş, kızının Türkiye'de iş bulamadığı için Londra'ya gittiğini ve orada bu evi aldığını söyledi.
MANSUR YAVAŞ'IN ŞİRKETİ
KIZI LONDRA'DA ŞİRKET KURMUŞ
Mansur Yavaş'ın Türkiye'de iş bulamıyor dediği kızının, Londra'da danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı.
İşi ve parası olmadığını iddia eden Yavaş'ın İngiltere'de hangi para ve kaynak ile iş kurduğu merak konusu oldu.
Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 Bin Euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.
DANIŞMANLIK VE YAZILIM ÜZERİNE KURULU BİR ŞİRKET
YVS IT LTD isimli kurulan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:
"Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular"
Sermaye bilgileri de ortaya çıkan Çağlayan Yavaş'ın şirketin tek sahibi olduğu herhangi bir ortaklığının bulunmadığı görüldü.
DENETİMDEN MUAF TUTULMUŞ
Çağlayan Yavaş'ın şirketinin denetimden muaf tutulduğu da ortaya çıktı. Söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:
Şirket, 28 Şubat 2023 tarihinde sona eren yıl için 2006 tarihli Şirketler Kanunu'nun küçük şirketlerle ilgili 477. maddesi uyarınca denetimden muafiyet hakkına sahip olmuştur. Üyeler, 2006 Şirketler Yasası'nın 476. bölümü uyarınca şirketin bir denetim yaptırmasını talep etmemiştir.