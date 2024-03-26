YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş

Altınok'un bu sözlerine yanıt veren Mansur Yavaş , kızının Türkiye'de iş bulamadığı için Londra 'ya gittiğini ve orada bu evi aldığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ'IN ŞİRKETİ

KIZI LONDRA'DA ŞİRKET KURMUŞ

Mansur Yavaş'ın Türkiye'de iş bulamıyor dediği kızının, Londra'da danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı.

İşi ve parası olmadığını iddia eden Yavaş'ın İngiltere'de hangi para ve kaynak ile iş kurduğu merak konusu oldu.

Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 Bin Euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.