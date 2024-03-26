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YVS IT LTD! CHP'li Mansur Yavaş'ın Türkiye'de iş bulamayan kızı Londra'da şirket kurmuş! FETÖ'cü, PKK'lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Londra'da evi olduğu ortaya çıktı. Söz konusu evin açıklamasını yapan Yavaş, kızının Türkiye'de iş bulamadığını bu yüzden yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını ve bu yüzden ev aldığını söyledi. Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamadığını öne sürdüğü kızı Çağlayan Yavaş'ın, Londra’da şirket kurduğu ortaya çıktı. Öte yandan kendisini Türk milliyetçisi olarak tanıtan Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Londra'da Türkiye düşmanlarıyla bir araya geldiği görüntüler de deşifre oldu.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 09:51 Güncelleme 26 Mart 2024, 08:16
YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş

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Türkiye 6 gün sonra sandığa giderken ülke genlinde tüm adaylar ve partiler son hazırlıklarını hızlandırdı.

İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yarışı, Ankara'da ise CHP adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok yarışının galibi büyük merak konusu oldu.

Adaylar mal varlıklarını açıklarken CHP adayı Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un mal varlığı üzerinden bir algı operasyonuna girişti.

MANSUR YAVAŞ'IN LONDRA'DAKİ EVİMANSUR YAVAŞ'IN LONDRA'DAKİ EVİ

"BU EVİ KAÇ LİRAYA ALDIN?"
Bu süre zarfında Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra'daki evine dikkat çekti.

Çağlayan Yavaş'a ait olan söz konusu ev. Çağlayan Yavaş'a ait olan söz konusu ev.

Altınok, "Sayın Yavaş'a soruyorum. Londra'dan ev aldım diyorsun. Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahalı ülkesi." ifadelerini kullandı.

Altınok'un bu sözlerine yanıt veren Mansur Yavaş, kızının Türkiye'de iş bulamadığı için Londra'ya gittiğini ve orada bu evi aldığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ'IN ŞİRKETİMANSUR YAVAŞ'IN ŞİRKETİ

KIZI LONDRA'DA ŞİRKET KURMUŞ
Mansur Yavaş'ın Türkiye'de iş bulamıyor dediği kızının, Londra'da danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı.

İşi ve parası olmadığını iddia eden Yavaş'ın İngiltere'de hangi para ve kaynak ile iş kurduğu merak konusu oldu.

Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 Bin Euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.

DANIŞMANLIK VE YAZILIM ÜZERİNE KURULU BİR ŞİRKET
YVS IT LTD isimli kurulan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:

"Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular"

Sermaye bilgileri de ortaya çıkan Çağlayan Yavaş'ın şirketin tek sahibi olduğu herhangi bir ortaklığının bulunmadığı görüldü.

DENETİMDEN MUAF TUTULMUŞ
Çağlayan Yavaş'ın şirketinin denetimden muaf tutulduğu da ortaya çıktı. Söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:

Şirket, 28 Şubat 2023 tarihinde sona eren yıl için 2006 tarihli Şirketler Kanunu'nun küçük şirketlerle ilgili 477. maddesi uyarınca denetimden muafiyet hakkına sahip olmuştur. Üyeler, 2006 Şirketler Yasası'nın 476. bölümü uyarınca şirketin bir denetim yaptırmasını talep etmemiştir.

Mansur Yavaş'ın kızı, Londra'da açtığı şirket sayesinde İngiltere ile Türkiye arasındaki anlaşmadan faydalanarak İngiliz vatandaşlığını almaya hak kazanacak.

İngiltere'de şirket açan Türkler, belli şartları yerine getirdikten sonra vatandaşlık alabiliyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Londra'da ev alan sonrasında da şirket açan Mansur Yavaş'ın kızı, Londra'da muhalefetin önde gelen isimleriyle de zaman zaman bir araya geliyor.

Bu isimlerden bazılarının FETÖ'ye olan yakınlığı dikkat çekiyor. Kendisini FETÖ düşmanı ve büyük milliyetçi olarak tanımlandıran Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Halkevi FED-Bir PKK'dan İbrahim Doğuş'un yönettiği Ceftus PKK Londra Gecesi'ne katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

FETÖ GELİNİNE ÖVGÜLER
Çağlayan Yavaş, söz konusu gecede Fetullah Gülen'in gelini, Ermeni soykırımı savunucusu ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Elif Şafak ile poz verip, "Heyecandan ölemedim bile. Dünyanın en mütevazi insanı" sözleriyle paylaşımda bulunmuş.

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