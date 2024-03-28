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Karabük Üniversitesi’nde HIV artışı iddialarına soruşturma: 8 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi! Karabük Üniversitesi’nde yabancı uyruklu bazı öğrencilerin HIV virüsü taşıdığı iddiası ortaya atıldı. Üniversite yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı. Savcılık, sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin 10 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 13:38 Güncelleme 28 Mart 2024, 13:56
Karabük Üniversitesi’nde HIV artışı iddialarına soruşturma: 8 şüpheli yakalandı!

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Karabük Üniversitesi'nde son dönemde yabancı öğrencilerle ilgili yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyada yapılan nefret paylaşımları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sosyal medyada nefret söylemlerinde bulunan 10 şüpheli hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltı kararı verilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekipleri tarafından 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli medya araçlarında birçok üniversite ile birlikte Karabük Üniversitesine ilişkin de gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün de açıkladığı üzere şehirde hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artışın yaşanmadığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Ayrıca asayiş açısından da Karabük ili son derece güvenli bir şehirdir. Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu bir şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp, tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur. Karabük Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmaları ile dünyadaki üniversiteler arasında saygın bir konuma yükselmiştir. Öğrencilerimiz de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarıları ile Türkiye ve dünya çapında öne çıkmaktadır." denildi.

Karabük Üniversitesinin Türkiye yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ederek uluslararası bir üniversite olma başarısı gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk Devletleri'ne, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimize, devletimize, insanlığa faydalı hizmetler üretmeye, ülkemizi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

PAYLAŞIM YAPANLAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI
Yapılan paylaşımlarla ilgili yasal sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversitemiz, öğrencilerimiz, üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçu' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları' gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup, bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygı ile duyurulur."

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