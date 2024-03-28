31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kala Ekremciler ve Kemalciler birbirine girdi! Paradan kule görüntüleriyle vurdular!

SELAMİ ÖZTÜRK
"KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLÜLERİ" RAHATSIZLIK YARATTI
İmamoğlu kanadı ile Kılıçdaroğlu destekçileri arasındaki sürtüşme, önceki gün bir kez daha zirve yaptı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Kadıköy eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, İBB seçimleri için kendisine çağrı yaparak, "Kırgın olabilirsiniz ama İmamoğlu'nun seçilmesi için gayret sarf etmelisiniz" dedi.
Eski genel başkanını ofis açtığı için de örtülü eleştiren Öztürk, "Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" adlı oluşumun partiye acımasızca saldırmakta olduğunu da ifade etti.
HÜSEYİN SAĞ
İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Öztürk'e cevap ise Kadıköy Belediyesi eski meclis üyelerinden olan CHP'li Hüseyin Sağ'dan geldi.
İmamoğlu'nu yerden yere vuran Sağ, "Kemal Bey niye böyle bir şey yapsın? Çok sevdiğiniz İmamoğlu, seçimden 1 gün sonra, önceden hazırlandığı belli olan videoda ne dedi? 'Bu genel başkanla seçime gidersek kaybederiz' dedi. Değişimi nasıl yaptığını herkes biliyor. 'Duygusal' ilişkileri artık basına yansıdı" diyerek tepkisini dile getirdi.
CHP'DE PANKART SAVAŞLARI
Sosyal medyadaki söz düellosundan saatler sonra bu kez İstanbul'da bir başka kriz yaşandı. Gece saatlerinde megakentin dört bir yanına asılan pankartlar partiyi karıştırdı.
Üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunan ve "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" imzasıyla asılan pankartlarda, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" ifadesi kullanıldı. İmamoğlu'na meydan okuyan bu hamle, sosyal medyada da gündem oldu.
TAKVİM GÜNLER ÖNCESİNDEN YAZDI
TAKVİM günler öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaosu körükleyeceğini 'TELE-KRİZ' başlığı ile kaleme almıştı.
Kulis bilgisine ulaşan TAKVİM, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paralel genel merkeze dönen 'intikam' ofisinde kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediğini öğrenmişti.
Söz konusu haberimizde, Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamleleri, "Özel ve İmamoğlu'nu durdurma" planı sonrası CHP'deki kaosun daha da körükleneceğini açıklamıştık.