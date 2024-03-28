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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim tekrarı hangi tarihte?

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 08:13 Güncelleme 28 Mart 2024, 09:04
Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Seçim tekrarı hangi tarihte?

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

Yayımlanan Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği ifade edildi.

SON 3 GÜN
Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarışacak.

YAKLAŞIK 61 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK
Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak.

30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

SEÇİM ARAÇ GEREÇLERİ HAZIR
Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları hazırlandı.

İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına yarın teslim edilecek. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltma işlemi de yine yarın bitmiş olacak.

MALZEME TORBALARI SORUMLULARA YARIN TESLİM EDİLECEK
İl ve ilçe merkezlerinde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbaları görevlendirilen bina sorumlularına teslim edilecek.

Bina sorumluları da bu torbaları, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla, sandık çevrelerine götürerek sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı verecek.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ise malzeme torbaları, oy verme günü sandık kurulu başkanlarına ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca teslim edilecek.

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