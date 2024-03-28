CHP’de yeni skandal! Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması! Ses kaydı ortaya çıktı

Kayda göre Köksal'ın, Menteşe Belediyesi İmar Komisyon Başkanıyken usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Ses kaydında Köksal'ın " Ben İmar Komisyonu Başkanı olduğum için talebinizin komisyondan geçmeme şansı söz konusu değil. İçiniz rahat olsun. Fakat araya başka insanlar girdiği için onlara da bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden rakam böyle" şeklinde konuştuğu duyuldu.