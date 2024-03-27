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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan CHP’li Yavaş’a FETÖ-PKK tokadı: Kol kola resimleri var

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Altındağ’da düzenlenen iftar programına katıldı. Programda Altınok, Mansur Yavaş’ın kızının Türkiye’de iş bulamayıp Londra’da şirket kurması hakkında konuşarak, "Yavaş’a ‘dur’ diyeceğiz. Nereye göndereceğiz onu? Londra’ya göndereceğiz. Londra’da ev var nasıl olsa. Orada da FETÖ’cülerle, PKK’lılarla kol kola resimleri var.” dedi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 23:02 Güncelleme 27 Mart 2024, 23:02
Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan CHP’li Yavaş’a FETÖ-PKK tokadı: Kol kola resimleri var

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Altındağ'da düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Altınok, parti teşkilatlarından ve gönüllü vatandaşlardan 31 Mart günü sandıklara sahip çıkmalarını istedi.

Altınok, "Ne kadar tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz, küsen, kızan, darılan varsa onların da gönüllerini alacağız, ikna edeceğiz. İnşallah Pazar günü de Ankara'nın makus talihini hep beraber değiştireceğiz. Ankara'yı Yavaş'tan kurtaracağız" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BÜYÜK BİR TEŞKİLATA SAHİBİZ
Cumhur ittifakı olarak AK Parti, MHP ve BBP ile birlikte büyük bir teşkilata sahip olduklarını belirten Altınok, "Oyumuza sahip çıkacağız. Mesele hem belediye seçimleri hem 2028 seçimleri hem de güçlü büyük Türkiye'nin yoluna yürüyüş seçimleridir. Çalışmayanlara, bu ülkenin değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayanlara fırsat vermeyeceğiz. Ne yapacağız Pazar günü? Önce inanacağız. Başarmak inanmaktan geçiyor" diye konuştu.

ANKARA'NIN ALTIN ÇAĞINI BAŞLATACAĞIZ
Cumhur ittifakının Ankara'da yüksek bir oy oranına sahip olduğunu hatırlatan Altınok şunları söyledi:
"Bizim oyumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyundan çok fazla. Son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy 30.59. Üstelik dört tane de parti var bunların arasında. İttifak yapanlardan yüzde üç düşsek ne kalıyor geriye? 27,5 oy kalıyor. Ama biz ne yapacağız? 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye oy veren kardeşlerimizin önce oylarını tekrar alacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10.37 oyu var. AK Parti olarak 32.55 oyumuz var. Ve Büyük Birlik Partisi'nin 60 bin aldığı oy var. Dolayısıyla oyumuz nedir? Yüzde 45. Doğru mu? Önce bu oyları alacağız. Sonra da hepinizin emeklerini inşallah zayi etmeyeceğiz. Vereceğiniz oy, alacağınız oy vebalimiz olacak. Dolayısıyla Ankara'mızı yeniden AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın hizmet belediyesiyle buluşturup Ankara'nın altın çağını başlatacağız."

"YAVAŞ'I LONDRA'YA GÖNDERECEĞİZ"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını da eleştiren Altınok, "Hizmeti, vizyonu olmayan, projesi olmayan, 'ben Ankara'ya hizmet etmeyeceğim' diyen Yavaş'a 'dur' diyeceğiz.

Nereye göndereceğiz onu? Londra'ya göndereceğiz. Londra'da ev var nasıl olsa. Orada da FETÖ'cülerle, PKK'lılarla kol kola resimleri var. Vay dünyanın haline. Bundan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu? Olmadı zaten. Beş yılımız heba oldu, beş yılımız Ankara'mızın boş yılı oldu" dedi.

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