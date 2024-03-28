Tüm tedbirler alındı! YSK’nın seçim için hazırlıkları tamam: Türkiye, önce büyükşehirlerde kazananı öğrenecek!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenli bir seçim için telefondan internete, bilgisayar sistemine kadar bütün hazıklarını yaparken, Türkiye 31 Mart akşamı ilk önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenli bir seçim için telefondan internete, bilgisayar sistemine kadar bütün hazıklarını yaparken, Türkiye 31 Mart akşamı ilk önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenecek.
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için YSK ve partiler son hazırlıklarını yapıyor. Seçimin yönetimini yapan YSK herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. İşte yapılan o hazırlıklar:
SİSTEM TATBİKATLARI: Tüm siyasi partilerin katılımı ile sistemin işlemesine ilişkin tatbikatlar yapıldı.
HATLARA BAKILDI: Telefon, enerji ve internet hatları gözden geçirildi. Siber saldırılara karşı YSK'nın internet sisteminin güvenlik duvarı güçlendirildi. Oyların sayımından sonra sisteme aktarılmasında bir sorun yaşanmaması, tartışma gündeme gelmemesi için gereken yapıldı.
DEPREM BÖLGESİ: Deprem bölgesine ilişkin çalışmalar da yapıldı. Bölgede oy verme işlemi konusunda herhangi bir aksaklık olmayacak. İhtiyaç olan yerlerde konteynerlere de sandık kurulacak.
OYLAR ZAYİ OLMAYACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti, sandık güvenliği için alınan önlemler kapsamında seçim günü müşahitlerin yanında bulundurmaları gereken evrakları paylaştı. Haftalar öncesinde sandık görevlilerinin eğitimlerine başlayan AK Parti, 31 Mart akşamı hiçbir oyun zayi olmaması için titiz çalışacak. AK Parti'de seçim güvenliğinin eksiksiz sağlanabilmesi için 2 milyon sandık görevlisine yönelik hazırlıklar sürüyor. Türkiye genelinde YSK'nın seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da yarın tamamlanacak.
Daha önce tüm teşkilatlara yönelik eğitimlerini tamamlayan AK Parti animasyon gösterileri ile de işi sağlama alıyor. AK Parti, yerel seçimlerde görevlendirilen sandık müşahitlerine ilişkin animasyon filmi yaptı. Bu animasyon 51 il be büyükşehirler olmak üzere iki şekilde hazırlandı. Sandık görevlilerinin, okul bina sorumluları ve seçim kurulu görevlilerinin hakları hakkında eğitimler verildi. Verilen eğitim sandık görevlisinin gördüğü sorunu aktarmak yerine, sorunu orada anında çözmesini yönelik gerçekleşti. Sorunu çözemiyorsa hukukçuya ve yine çözemiyorsa genel merkezdeki uzmanlara müracaat etmesi sağlanacak.
PUSULALAR TEK ZARFTA
Sandık başına giden vatandaşlar büyükşehirlerde "büyükşehir belediye başkanı", "ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Farklı renklerdeki pusulalar tek zarfa konulacak. Oylar kullanılıp sayım başladığında önce büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylar sayılacak.
Bu nedenle Türkiye önce seçimi kazanan büyükşehir belediye başkanlarını öğrenmiş olacak. Büyükşehirlerde daha sonra sırası ile ilçe belediye başkanı, belediye meclisi ve muhtarlık sayımları yapılacak. 51 ilde ise önce belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi ve muhtarlık pusulaları sayılacak.