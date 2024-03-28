Tüm tedbirler alındı! YSK’nın seçim için hazırlıkları tamam: Türkiye, önce büyükşehirlerde kazananı öğrenecek!





HATLARA BAKILDI: Telefon, enerji ve internet hatları gözden geçirildi. Siber saldırılara karşı YSK'nın internet sisteminin güvenlik duvarı güçlendirildi. Oyların sayımından sonra sisteme aktarılmasında bir sorun yaşanmaması, tartışma gündeme gelmemesi için gereken yapıldı.





DEPREM BÖLGESİ: Deprem bölgesine ilişkin çalışmalar da yapıldı. Bölgede oy verme işlemi konusunda herhangi bir aksaklık olmayacak. İhtiyaç olan yerlerde konteynerlere de sandık kurulacak.





OYLAR ZAYİ OLMAYACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti, sandık güvenliği için alınan önlemler kapsamında seçim günü müşahitlerin yanında bulundurmaları gereken evrakları paylaştı. Haftalar öncesinde sandık görevlilerinin eğitimlerine başlayan AK Parti, 31 Mart akşamı hiçbir oyun zayi olmaması için titiz çalışacak. AK Parti'de seçim güvenliğinin eksiksiz sağlanabilmesi için 2 milyon sandık görevlisine yönelik hazırlıklar sürüyor. Türkiye genelinde YSK'nın seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da yarın tamamlanacak.

Daha önce tüm teşkilatlara yönelik eğitimlerini tamamlayan AK Parti animasyon gösterileri ile de işi sağlama alıyor. AK Parti, yerel seçimlerde görevlendirilen sandık müşahitlerine ilişkin animasyon filmi yaptı. Bu animasyon 51 il be büyükşehirler olmak üzere iki şekilde hazırlandı. Sandık görevlilerinin, okul bina sorumluları ve seçim kurulu görevlilerinin hakları hakkında eğitimler verildi. Verilen eğitim sandık görevlisinin gördüğü sorunu aktarmak yerine, sorunu orada anında çözmesini yönelik gerçekleşti. Sorunu çözemiyorsa hukukçuya ve yine çözemiyorsa genel merkezdeki uzmanlara müracaat etmesi sağlanacak.