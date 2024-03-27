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Ankara'da 22 YRP'li istifa edip AK Parti'ye geçti: Başkan Erdoğan'ın yanında saf tuttular, CHP - DEM'e kazandırmayı reddettiler

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara teşkilatından 22 kişi AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, teşkilata katılan YRP'lilerle ilgili “Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi’ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti’miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 21:16 Güncelleme 27 Mart 2024, 23:24
Ankara’da 22 YRP’li istifa edip AK Parti’ye geçti: Başkan Erdoğan’ın yanında saf tuttular, CHP - DEM’e kazandırmayı reddettiler

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Milli Görüş çizgisinde ilerleme iddiasında bulunan Yeniden Refah Partisi'nin "AK Parti'ye İstanbul'u kaybettirme" çizgisinde yürüttüğü siyaset mütedeyyin seçmenin vicdanını yaralıyor.

YRP'nin Ankara teşkilatından 22 kişi AK Parti'ye katıldı!



Fatih Erbakan'a 'yanlıştan dön' çağrıları yapılırken Yeniden Refah Partisi'nin Ankara teşkilatından 22 üye istifa edip AK Parti'ye geçti.



AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Altındağ Kültür Sarayı'nda okul sorumluları iftar programı gerçekleştirildi. Program bitiminde partiye katılım töreni gerçekleştirildi.


AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti'sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.



"EVİNİZE, YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ"

AK Parti'den teşkilata katılan YRP'li isimlerle ilgili açıklama geldi.

Buna ilişkin AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi'ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti'miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz." dedi.



Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara İl Başkanlığımızın düzenlediği programda çok kıymetli isimlerle birlikte, okul sorumlularımız ile iftar sevincimizi paylaştık. AK Parti ailemize katılan Yeniden Refah Partisi Genel Merkez, il ve ilçe yöneticilerine rozetlerini taktık. Merhum Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayallerini bir bir hayata geçiren Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi'ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti'miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz."

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ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Daha önce de Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Suat Pamukçu istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Pamukçu'nun rozetini Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Erdoğan takmıştı.

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