"ERBAKAN HOCAMIZ NE ZAMAN AYASOFYA CAMİ OLURSA BİLİNKİ HAK İKTİDARDADIR"

Yeniden Refah Partisi'nin Necmettin Erbakan siyasetine ters olduğunu da dile getiren Pamukçu, "Erbakan hocanın siyasetinin temeli CHP'nin bir daha bu ülkede tek başına iktidar olmamasına dayanır. Yaşadığı o dönemin zulmünden aldığı dersle hep bu hedefi gözetmiştir. Erbakan hocamız, her yıl 29 Mayıs'ta yapılan fetih mitingleri yapardı. Her mitingde ne zaman Ayasofya, cami olarak açılırsa bilin ki hak iktidardadır demiştir. Buna milletimiz karar verecek" ifadelerini kullandı.