İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu partisinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını belirterek Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.
AK PARTİ'YE KATILDI ROZET BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Suat Pamukçu 24 Mart günü yapılan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozetle AK Parti'ye geçti.
"BU SEÇİM 2028'İN PROVASIDIR"
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Suat Pamukçu Yeniden Refah Partisi seçmenine çağrı yaptı.
YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını dile getiren Pamukçu şunları söyledi:
"Yeniden Refah Saadet Parti görevi yapamadığı için kuruldu ancak ne yazık ki son zamanlarda gördüğümüz şey yoldan sapıldığı. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsünler. 31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz. Bu seçimin beka meselesi saymayan bir grup var. 2028'in provası olacak bunu gördüğüm için katkım olur düşüncesiyle AK Parti'ye geldim"