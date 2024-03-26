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AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu: Yeniden Refah yoldan saptı | Seçmene çağrı: Vebalini kimse taşıyamaz

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 24 Mart günü Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Suat Pamukçu Yeniden Refah Partisi seçmenine mesaj gönderdi. Yeniden Refah'ın yolundan saptığını söyleyen Pamukçu, "31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 11:04 Güncelleme 26 Mart 2024, 11:20
AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu: Yeniden Refah yoldan saptı | Seçmene çağrı: Vebalini kimse taşıyamaz

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İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu partisinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını belirterek Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

AK PARTİ'YE KATILDI ROZET BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Suat Pamukçu 24 Mart günü yapılan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozetle AK Parti'ye geçti.

"BU SEÇİM 2028'İN PROVASIDIR"
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Suat Pamukçu Yeniden Refah Partisi seçmenine çağrı yaptı.

YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığını dile getiren Pamukçu şunları söyledi:

AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu'dan önemli açıklamalar:

"Yeniden Refah Saadet Parti görevi yapamadığı için kuruldu ancak ne yazık ki son zamanlarda gördüğümüz şey yoldan sapıldığı. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsünler. 31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz. Bu seçimin beka meselesi saymayan bir grup var. 2028'in provası olacak bunu gördüğüm için katkım olur düşüncesiyle AK Parti'ye geldim"

"ERBAKAN HOCAMIZ NE ZAMAN AYASOFYA CAMİ OLURSA BİLİNKİ HAK İKTİDARDADIR"
Yeniden Refah Partisi'nin Necmettin Erbakan siyasetine ters olduğunu da dile getiren Pamukçu, "Erbakan hocanın siyasetinin temeli CHP'nin bir daha bu ülkede tek başına iktidar olmamasına dayanır. Yaşadığı o dönemin zulmünden aldığı dersle hep bu hedefi gözetmiştir. Erbakan hocamız, her yıl 29 Mayıs'ta yapılan fetih mitingleri yapardı. Her mitingde ne zaman Ayasofya, cami olarak açılırsa bilin ki hak iktidardadır demiştir. Buna milletimiz karar verecek" ifadelerini kullandı.

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