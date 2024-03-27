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Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti: "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti. Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 20:28 Güncelleme 27 Mart 2024, 20:46
Başkan Erdoğan, Diyarbakır’da yaşlı teyze ile sohbet etti: Diyarbakır’da sandıkları patlatacağız

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.

"Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız"

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.

DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ
Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.

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