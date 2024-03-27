Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti: "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız"

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti. "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız" Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.

DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ

Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.