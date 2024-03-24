Rozeti Başkan Erdoğan taktı! YRP'den istifa eden Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı... "Erbakan Hoca CHP'li adayı desteklemezdi"







"KÖTÜLÜĞÜ ÖNLEMEK İÇİN AK PARTİ'YE GEÇERİM"

Önemli olan bir kötülüğü önlemek, bir iyiliği getirmekten daha önemlidir. Eğer inanıyorsam AK Parti'ye girdiğimde bu tabana bir mesaj vereceğim ve CHP'li adayın önünü kesecek bir katkım olacak diye bir inanca sahip olursam onu da yaparım.

"ETRAFINDAKİLER ERBAKAN'I YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"

Yeniden Refah Partisi özüne dönerse çok doğru bir iş yapmış olur. Böyle bir partiye bu ülkede ihtiyaç var. Eğer kuruluş ilkelerine dönüş olursa en doğru adımı atmış olurlar. Bu ülke için bir kazanç olur. Ama etrafındakiler Erbakan'ı yanlış yönlendiriyor, onlar sayesinde ne yapacağını ben kestiremiyorum. Yani sanki Saadet Partisi'nin yerini almış bir duruma geçti şu anda."







