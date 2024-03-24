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Rozeti Başkan Erdoğan taktı! YRP'den istifa eden Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı... "Erbakan Hoca CHP'li adayı desteklemezdi"

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti. Pamukçu'ya rozeti Atatürk Havalimanı'ndaki Büyük İstanbul Mitingi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. "Erbakan Hoca CHP'li adayı desteklemezdi" deyip mevcuttaki YRP yönetimini eleştiren Suat Pamukçu, "Erbakan Hoca CHP'li adayı desteklemezdi! Kötülüğü önlemek için AK Parti'ye geçerim" demişti.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 15:37 Güncelleme 24 Mart 2024, 15:42
Rozeti Başkan Erdoğan taktı! YRP’den istifa eden Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı... Erbakan Hoca CHP’li adayı desteklemezdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinden istifa eden Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde AK Parti'ye katıldı.
Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı


Pamukçu'ya rozetini Başkan Erdoğan taktı.



Geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu, partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını dile getirerek "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.



YRP'Yİ ELEŞTİRDİ: ERBAKAN HOCA CHP'Yİ DESTEKLEMEZDİ
Mevcuttaki YRP yönetimini eleştiren Suat Pamukçu geride bıraktığımız gün de "Erbakan Hoca CHP'li adayı desteklemezdi! Kötülüğü önlemek için AK Parti'ye geçerim" açıklamasını yaptı. Pamukçu bu sözler sonrası AK Parti'ye geçti.

Pamukçu şu ifadeleri kullandı;

"ERBAKAN HOCA CHP'Lİ ADAYI DESTEKLEMEZDİ"

"Erbakan Hocamız rahmetli, Milli Selamet Partisi'ni kurmak yoluyla da CHP'nin tek başına iktidarlığını önlemiştir. Neden karşı olduğunu da kendisinin 1950'den önce tedrisatında gördüğü sıkıntılardan zaten biliyordu. Onun için böyle bir tedbir hep düşünmüştür. Bugün de inanıyorum kesmeye çalışırdı.




"KÖTÜLÜĞÜ ÖNLEMEK İÇİN AK PARTİ'YE GEÇERİM"

Önemli olan bir kötülüğü önlemek, bir iyiliği getirmekten daha önemlidir. Eğer inanıyorsam AK Parti'ye girdiğimde bu tabana bir mesaj vereceğim ve CHP'li adayın önünü kesecek bir katkım olacak diye bir inanca sahip olursam onu da yaparım.

"ETRAFINDAKİLER ERBAKAN'I YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"

Yeniden Refah Partisi özüne dönerse çok doğru bir iş yapmış olur. Böyle bir partiye bu ülkede ihtiyaç var. Eğer kuruluş ilkelerine dönüş olursa en doğru adımı atmış olurlar. Bu ülke için bir kazanç olur. Ama etrafındakiler Erbakan'ı yanlış yönlendiriyor, onlar sayesinde ne yapacağını ben kestiremiyorum. Yani sanki Saadet Partisi'nin yerini almış bir duruma geçti şu anda."


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