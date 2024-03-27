Büyük darbe öncesi terör örgütü PKK’da çözülme! MSB açıkladı: 1 terörist hudut karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor.



Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uHpzqV7XpK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.



PKK BU YAZ BİTECEK

Bilindiği gibi Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyine düzenlenecek operasyon için hazırlıklar başlamıştı.