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Büyük darbe öncesi terör örgütü PKK'da çözülme! MSB açıkladı: 1 terörist hudut karakoluna teslim oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı teröristin, Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyine düzenlenecek operasyon için hazırlıklar başlamıştı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 18:41 Güncelleme 27 Mart 2024, 19:20
Büyük darbe öncesi terör örgütü PKK’da çözülme! MSB açıkladı: 1 terörist hudut karakoluna teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

MSB gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüleri paylaştı!


PKK BU YAZ BİTECEK
Bilindiği gibi Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyine düzenlenecek operasyon için hazırlıklar başlamıştı.

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