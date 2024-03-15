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PKK elebaşı Murat Karayılan'dan CHP'ye "kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun" talimatı! 'Kent uzlaşısı' yorumu: "İyi bir sonuç alacaklar"

Kandil'in 'Karayılan'ı yerel seçimlere günler kala saklandığı inden başını çıkardı. Seçimleri 'tarihi bir dönem' olarak niteleyen PKK elebaşı Murat Karayılan, "Umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" diyerek CHP - DEM ittifakını işaret etti. Mütedeyyin Kürt seçmeni manipüle etme çabasına girişen Karayılan, Ramazan ayını örnek verip fetva verecek kadar ileri gitti, "AK Parti ve MHP'ye oy vermek günah" dedi. Bilindiği üzere Özgür Özel günler önce "Kayyumlardan rahatsızız" diyerek DEM Parti'ye teminat vermişti. PKK elebaşı Mustafa Karasu gibi Murat Karayılan da CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" talimatı gönderdi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 16:37 Güncelleme 15 Mart 2024, 16:56
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar

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Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala PKK elebaşları CHP - DEM'e istikamet çizmek için adeta sıraya girmiş vaziyette.

Bu durumun son örneği PKK elebaşı Murat Karayılan'ın zaman ayarlı açıklamalarıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.

Karayılan, yaklaşan yerel seçimleri 'tarihi bir dönem' olarak niteleyip "Önemli bir yıla, önemli bir bahara girdik. Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Böyle bir aşamada yerel seçimlerin de önemli bir rolü var. Bu tarihi dönemde Kürt halkı da ortak bir stratejiye sahip olmalı, ulusal birliğini gerçekleştirmeli" diyerek CHP ve DEM arasındaki kent uzlaşısını işaret etti.




'CHP - DEM UZLAŞISI' YORUMU: İYİ BİR SONUÇ ALACAKLARDIR

Murat Karayılan "Bu temelde tüm yurtsever halkımızı selamlıyorum, umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" sözleriyle CHP - DEM ittifakına başarı diledi.


MÜTEDEYYİN KÜRT SEÇMENİ MANİPÜLE ÇABASI! KANDİL FETVA VERECEK KADAR İLERİ GİTTİ

Kandil'deki ininden başını çıkartıp seçimle ilgili talimatlar veren Karayılan, Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayını da kirli propagandasına alet etti.

"AK PARTİ VE MHP'YE OY VERMEK GÜNAH"

CHP ve DEM için açık açık oy dilenen Murat Karayılan, mütedeyyin Kürt seçmeni "Şu anda kutsal Ramazan ayındayız. Bu ayda biri gidip bu katillere, bu zalimlere oy verirse bu günah değil mi? Günahtır. Bu hususta yurtsever, vicdan sahibi, inançlı kesimlere çağrımdır; düşünüp ona göre oyunu kullanmalılar. Bir kişinin oyu iradesidir; kimse iradesini satmamalıdır" sözleriyle manipüle etmeye çalıştı.



KARAYILAN'DAN CHP'YE "KAYYUMLARI KALDIRILMASINA ÖN AYAK OLUN" TALİMATI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası PKK elebaşı Mustafa Karasu gibi Murat Karayılan da CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" talimatı gönderdi.

Karayılan, "Mesela kayyumlar. Kurdistan'da belediyelere kayyum atıyorlar. Kayyum nedir? Kürt halkının iradesinin ihlal edilmesidir. Kürt'ü tanımamaktır. Nasıl ki Rêber Apo üzerindeki tecrit, psikolojik işkence sadece bir kişiye yönelik değil de bir halka, Kürt halkına yönelikse kayyumlar da böyledir" diyerek terörle iltisaklı belediyelerden kayyumların kaldırılması gerektiğini savundu.



Terör tutuklusu HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya arka çıkan PKK elebaşı Murat Karayılan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da 'suçsuz' olduğunu savundu.

ÖZGÜR ÖZEL PKK ELEBAŞLARIYLA AĞIZ BİRLİĞİ YAPIYOR

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda genel başkan seçildiği il gün kürsüden Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti. Aynı Özgür Özel, geride bıraktığımız gün Halk TV'de konuk olduğu bir yayında da HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'yı aklamaya çalışmıştı.

Gelinen bu noktada PKK elebaşı Murat Karayılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kayyumlar ve terör tutuklusu HDP'liler üzerinden ağız birliği yapması kirli ittifakın ne derece boyut kazandığını gözler önüne serdi.

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PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ

PKK elebaşı Mustafa Karasu geride bıraktığımız günlerde CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermiş, "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" demişti.

"AK PARTİ VE MHP'Yİ ÇÖKERTECEĞİZ"

CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" demişti.

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Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek" şeklinde konuşmuştu.

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