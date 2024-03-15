PKK elebaşı Murat Karayılan'dan CHP'ye "kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun" talimatı! 'Kent uzlaşısı' yorumu: "İyi bir sonuç alacaklar"

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Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala PKK elebaşları CHP - DEM'e istikamet çizmek için adeta sıraya girmiş vaziyette.



Bu durumun son örneği PKK elebaşı Murat Karayılan'ın zaman ayarlı açıklamalarıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.



Karayılan, yaklaşan yerel seçimleri 'tarihi bir dönem' olarak niteleyip "Önemli bir yıla, önemli bir bahara girdik. Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Böyle bir aşamada yerel seçimlerin de önemli bir rolü var. Bu tarihi dönemde Kürt halkı da ortak bir stratejiye sahip olmalı, ulusal birliğini gerçekleştirmeli" diyerek CHP ve DEM arasındaki kent uzlaşısını işaret etti.







'CHP - DEM UZLAŞISI' YORUMU: İYİ BİR SONUÇ ALACAKLARDIR



Murat Karayılan "Bu temelde tüm yurtsever halkımızı selamlıyorum, umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" sözleriyle CHP - DEM ittifakına başarı diledi.





MÜTEDEYYİN KÜRT SEÇMENİ MANİPÜLE ÇABASI! KANDİL FETVA VERECEK KADAR İLERİ GİTTİ



Kandil'deki ininden başını çıkartıp seçimle ilgili talimatlar veren Karayılan, Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayını da kirli propagandasına alet etti.



"AK PARTİ VE MHP'YE OY VERMEK GÜNAH"



CHP ve DEM için açık açık oy dilenen Murat Karayılan, mütedeyyin Kürt seçmeni "Şu anda kutsal Ramazan ayındayız. Bu ayda biri gidip bu katillere, bu zalimlere oy verirse bu günah değil mi? Günahtır. Bu hususta yurtsever, vicdan sahibi, inançlı kesimlere çağrımdır; düşünüp ona göre oyunu kullanmalılar. Bir kişinin oyu iradesidir; kimse iradesini satmamalıdır" sözleriyle manipüle etmeye çalıştı.