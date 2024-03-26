Sor Bakalım Niye Yapmadık | ’İsrafı bitirdik’ demek için İstanbullunun milyonlarını harcayan CHP’li Ekrem İmamoğlu yine animasyona konu oldu

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandalları da bitmek bilmedi.
Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandalları da bitmek bilmedi.
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçilmeden önce diline doladığı 'israfı bitireceğiz' algısını işlerken seçimden sonra İstanbul'un kaynaklarını çarçur etti.
"İSRAFI BİTİRDİK, HİZMETİ GETİRDİK" DEMEK İÇİN 175 MİLYON TL!
CHP'li Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı.
AK Parti dönemini israfla israfla suçlayan İmamoğlu, "israfı bitirdik" algısı için adeta İBB bütçesini boşalttı. İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi bu algı için toplamda 30 günde 175 milyon TL harcadı.
YİNE ANİMASYONA KONU OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun 'israfı bitirdik' demek için milyonları harcaması animasyon filmine konu oldu.
Söz konusu animasyon filminde çok ince mesajlar verirken, Barış Yarkadaş'ın Ekrem İmamoğlu'na şarkı göndermesi dikkat çekti.
'BORÇLANMAK İHANETTİR' GÖNDERMESİ
Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmeden önce "İBB'nin kaynakları yeterledir. Borçlanmak ihanettir" sözleri fena tiye alındı.
İSRAFI BİTİRDİK YALANI
Animasyonda Ekrem İmamoğlu'nun "İsrafı bitirdik demek için milyonlarca liralık reklam yapmak çelişki yapmak değil mi?" sorusuna verdiği cevap ise İstanbul'un içler acısı durumunu gözler önüne bir kez daha serdi.