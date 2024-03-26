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Tunceli'de 'Mahzen' operasyonu! Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-20" operasyonlarında, aralarında elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 08:23 Güncelleme 26 Mart 2024, 09:03
Tunceli’de ’Mahzen’ operasyonu! Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, hangi büyüklükte olursa olsun örgütleri çökertip adalete teslim edeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "tehdit", "tefecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçları işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Tunceli'de 'Mahzen' operasyonu!

Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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