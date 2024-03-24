CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyük bir kaos bekliyor. Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor.
Parti Saraçhane ve Genel Merkez bloğu olarak ikiye ayrılırken; Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme günden güne büyüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyük bir kaos bekliyor. Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor.
Parti Saraçhane ve Genel Merkez bloğu olarak ikiye ayrılırken; Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme günden güne büyüyor.
Bilindiği üzere eş başkan gibi davranıp CHP'deki karar alma süreçlerine müdahale eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim kampanyasına Özgür Özel'i hiçbir şekilde dahil etmedi. İstanbul'da asılan billboard ve afişlere Özgür Özel'in fotoğraflarının konmasını istemedi.
Bu durum Genel Merkez ve Saraçhane arasında ipleri gerdi.
CHP İÇ KRİZİ AŞAMADI: İSTANBUL VE ANKARA'DA MİTİNGLER İPTAL
İmamoğlu ve Özel arasındaki güç savaşı tam gaz sürerken mevcuttaki krizleri aşamayan CHP, İstanbul ve Ankara'da miting yapmama kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde de Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e isyan bayrağı çektiği ortaya çıkmıştı. Yavaş'ın Özgür Özel'i hedef alarak "İmamoğlu'na karşı basiretsiz. Ekrem bütün ilçeleri belirliyor, bize gelince bir adama yer bulamıyor" dediği öne sürülmüştü.
Ankara'daki mitingin iptal kararının altında Mansur Yavaş ve Genel Merkez arasında patlak veren krizin yattığı konuşuluyor.
Tam da bu noktada CHP'nin koltuğu sallantıda olan genel başkanı Özgür Özel'in zamanlaması manidar '1 Nisan' çıkışını hatırlamakta fayda var.
"Biz esasen esas 1 Nisan'dan sonrasına talibiz" diyen Özel, 'buradayım, hiçbir yere gitmiyorum' mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NA GÖNDERME... "BEN İSTESEM ZATEN GENEL BAŞKAN OLURDUM"
Özgür Özel, kurultay sürecinden önce birçok kişinin kendisine "Özgür bu iş yerel seçimden sonra zaten sana geliyor, o zaman hiç zorlanmadan genel başkan olursun. Neden yerel seçim beklemiyorsun?" dediğini öne sürdü. Hiç şüphesiz Özel'in sarf ettiği bu sözler alt metninde Ekrem İmamoğlu yatıyor.
Özel böylelikle İmamoğlu'na "Beni sen seçtirmedin, ben istesem zaten genel başkan olurdum" mesajı verdi.
KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ! PARTİNİN MİMARİSİ DEĞİŞİYOR
CHP'nin acemi genel başkanı partideki tartışmaların gölgesinde 4-9 Eylül 2024 tarihleri arasında tüzük kurultayı yapacağını, kış aylarında da partinin yönetim mimarisini değiştireceğini ilan etti.
Üstüne basa basa "Buradayım" mesajı veren Özgür Özel, "Biz 31 Mart'a kadar görevimizi en iyi şekilde yapacağız, sonra da partimizi büyük değişime hazırlayacağız" dedi.
İMAMOĞLU'NUN TAHAKKÜMÜNDEN RAHATSIZ
Bilindiği üzere kurultay sonrası Ekrem İmamoğlu, CHP'yi istediği gibi dizayn etti. Karar alma mekanizmasındaki kritik noktalara kendisine yakın isimleri yerleştirdi. Özgür Özel'in üzerine kurulan bu tahakkümden rahatsız olduğu ise bilinen bir gerçek.
Özel'in kış aylarında partinin yönetim mimarisini değiştireceğini söylemesinin perde arkasında bu somut gerçek var.