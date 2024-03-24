CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı



Tam da bu noktada CHP'nin koltuğu sallantıda olan genel başkanı Özgür Özel'in zamanlaması manidar '1 Nisan' çıkışını hatırlamakta fayda var.



"Biz esasen esas 1 Nisan'dan sonrasına talibiz" diyen Özel, 'buradayım, hiçbir yere gitmiyorum' mesajı verdi.



İMAMOĞLU'NA GÖNDERME... "BEN İSTESEM ZATEN GENEL BAŞKAN OLURDUM"



Özgür Özel, kurultay sürecinden önce birçok kişinin kendisine "Özgür bu iş yerel seçimden sonra zaten sana geliyor, o zaman hiç zorlanmadan genel başkan olursun. Neden yerel seçim beklemiyorsun?" dediğini öne sürdü. Hiç şüphesiz Özel'in sarf ettiği bu sözler alt metninde Ekrem İmamoğlu yatıyor.



Özel böylelikle İmamoğlu'na "Beni sen seçtirmedin, ben istesem zaten genel başkan olurdum" mesajı verdi.