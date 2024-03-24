SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı

CHP'de 1 Nisan sonrası için savaş çanları çalarken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme tavan yaptı. Mevcuttaki krizleri aşamayan parti, İstanbul ve Ankara'da miting yapmama kararı aldı. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim kampanyasına Özgür Özel'i hiçbir şekilde dahil etmedi. Billboard ve afişlerde Özel'e yer vermedi. Krizin bir de Ankara sacayağı var... Mansur Yavaş hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız. Yavaş'ın Özgür Özel'i hedef alarak "İmamoğlu’na karşı basiretsiz" dediği öne sürüldü. İstanbul ve Ankara'daki mitinglerin iptal kararının altında bu kavgaların yattığı konuşuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 21:25 Güncelleme 24 Mart 2024, 21:38
CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyük bir kaos bekliyor. Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor.

Parti Saraçhane ve Genel Merkez bloğu olarak ikiye ayrılırken; Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme günden güne büyüyor.

Özgür Özel - Ekrem İmamoğluÖzgür Özel - Ekrem İmamoğlu

Bilindiği üzere eş başkan gibi davranıp CHP'deki karar alma süreçlerine müdahale eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim kampanyasına Özgür Özel'i hiçbir şekilde dahil etmedi. İstanbul'da asılan billboard ve afişlere Özgür Özel'in fotoğraflarının konmasını istemedi.

Bu durum Genel Merkez ve Saraçhane arasında ipleri gerdi.

CHPyi karıştıran basiretsizler krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özeli yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştıCHPyi karıştıran basiretsizler krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özeli yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı


CHP İÇ KRİZİ AŞAMADI: İSTANBUL VE ANKARA'DA MİTİNGLER İPTAL
İmamoğlu ve Özel arasındaki güç savaşı tam gaz sürerken mevcuttaki krizleri aşamayan CHP, İstanbul ve Ankara'da miting yapmama kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde de Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e isyan bayrağı çektiği ortaya çıkmıştı. Yavaş'ın Özgür Özel'i hedef alarak "İmamoğlu'na karşı basiretsiz. Ekrem bütün ilçeleri belirliyor, bize gelince bir adama yer bulamıyor" dediği öne sürülmüştü.

Ankara'daki mitingin iptal kararının altında Mansur Yavaş ve Genel Merkez arasında patlak veren krizin yattığı konuşuluyor.

CHPde Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak Özgürleşme hamlesi! Özel buradayım dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyorCHPde Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak Özgürleşme hamlesi! Özel buradayım dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor


Tam da bu noktada CHP'nin koltuğu sallantıda olan genel başkanı Özgür Özel'in zamanlaması manidar '1 Nisan' çıkışını hatırlamakta fayda var.

"Biz esasen esas 1 Nisan'dan sonrasına talibiz" diyen Özel, 'buradayım, hiçbir yere gitmiyorum' mesajı verdi.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME... "BEN İSTESEM ZATEN GENEL BAŞKAN OLURDUM"

Özgür Özel, kurultay sürecinden önce birçok kişinin kendisine "Özgür bu iş yerel seçimden sonra zaten sana geliyor, o zaman hiç zorlanmadan genel başkan olursun. Neden yerel seçim beklemiyorsun?" dediğini öne sürdü. Hiç şüphesiz Özel'in sarf ettiği bu sözler alt metninde Ekrem İmamoğlu yatıyor.

Özel böylelikle İmamoğlu'na "Beni sen seçtirmedin, ben istesem zaten genel başkan olurdum" mesajı verdi.

Koltuğu bırakmaya niyeti olmayan Özgür ÖzelKoltuğu bırakmaya niyeti olmayan Özgür Özel


KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ! PARTİNİN MİMARİSİ DEĞİŞİYOR

CHP'nin acemi genel başkanı partideki tartışmaların gölgesinde 4-9 Eylül 2024 tarihleri arasında tüzük kurultayı yapacağını, kış aylarında da partinin yönetim mimarisini değiştireceğini ilan etti.

Üstüne basa basa "Buradayım" mesajı veren Özgür Özel, "Biz 31 Mart'a kadar görevimizi en iyi şekilde yapacağız, sonra da partimizi büyük değişime hazırlayacağız" dedi.

Özgür ÖzelÖzgür Özel

İMAMOĞLU'NUN TAHAKKÜMÜNDEN RAHATSIZ

Bilindiği üzere kurultay sonrası Ekrem İmamoğlu, CHP'yi istediği gibi dizayn etti. Karar alma mekanizmasındaki kritik noktalara kendisine yakın isimleri yerleştirdi. Özgür Özel'in üzerine kurulan bu tahakkümden rahatsız olduğu ise bilinen bir gerçek.

Özel'in kış aylarında partinin yönetim mimarisini değiştireceğini söylemesinin perde arkasında bu somut gerçek var.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı
Başkan Erdoğan’dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar
Yaban Çiçekleri geliyor
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul’da zaferin işaret fişeğini attı: 31 Mart bayram olacak, fetret devri bitiyor
’Berk’ Milyoner Olmak İster! Kenan İmirzalıoğlu’ndan 5 milyonluk 13. soru | Dünden bugüne Kim Milyoner Olmak İster final soruları
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Ali Cengiz oyunu! Sarıyer’de yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı
Anıtkabir’in tam karşısında ’APO’ sloganlı PKK mitingi! DEM açık açık ittifakı itiraf etti: CHP bize ’seçimden sonra oturup konuşuruz’ dedi
Rozeti Başkan Erdoğan taktı! YRP’den istifa eden Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı... Erbakan Hoca CHP’li adayı desteklemezdi
Son dakika: CHP’deki balya balya para skandalında yeni perde! İşin ucu Özgür Karabat’a mı uzanıyor? Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay boyunca çanta çanta para
İşte Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’un vaatleri! Silivri’ye metrobüs, İSPARK’a indirim, anne ve babalara ücretsiz ulaşım, emeklilere 2.500 TL, öğrencilere yüzde 40 indirim...
Atatürk Havalimanı’nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: 31 Mart zaferi yükleniyor! Yüzbinler akın etti
Kate Middleton videosu deepfake mi yapay zeka mı? Kanser açıklaması iddialara son vermedi! Didik didik incelediler: Yedi yıl önce de aynı kazağı giymişti
CHP ve TİP arasındaki kirli pazarlıkta flaş gelişme: Gökhan Zan’a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Emekliye yeni maaş: Çalışmalar bitti! Destek paketinin detayları belli oluyor
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA