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CHP'yi karıştıran 'basiretsizler' krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı

CHP'de 'basiretsizler' krizi baş gösterdi. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e karşı isyan bayrağı çekti. Yavaş'ın Özgür Özel'i hedef alarak "İmamoğlu’na karşı basiretsiz. Ekrem bütün ilçeleri belirliyor, bize gelince bir adama yer bulamıyor" dediği öne sürüldü. Ekremci medya ise "Mansur Yavaş ağzını bozdu: Hedefindeki iki isim Özel ve İmamoğlu" başlığıyla gelişmeyi servis etti. Bu durum "İmamoğlu fondaşlar üzerinden seçime günler kala Mansur Yavaş'a operasyon mu çekiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Tam da bu noktada TAKVİM'in günler öncesinden gündeme getirdiği "MANSUR SAVAŞ" başlıklı haber önem kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 22:31 Güncelleme 15 Mart 2024, 22:53
CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı

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Yerel seçimlere günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç kaos boyut kazanarak büyüyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişmeyle savrulurken Mansur Yavaş isyan bayrağını açmış vaziyette.

Krizin ana sebebi isi Mansur Yavaş'ın Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da hareket ettiği gibi rahat hareket edememesi.
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ANKARA'DA BÜYÜK KAOS

Bilindiği üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.

Yavaş, Etimesgut'a Mesut Özarslan'ı aday yaptırmak istese de Genel Merkez, Erdal Beşikçioğlu kararından geri adım atmadı. Sürecin devamında Mansur Yavaş, Mesut Özarslan'ı Keçiören'den aday yaptırdı.

Bekir Ödemiş ve Mansur YavaşBekir Ödemiş ve Mansur Yavaş

Takip eden süreçte Çankaya krizi patlak verdi. Özgür Özel Çankaya'da kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday gösterdi. Mansur Yavaş ise eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapmaya niyetlendi ama başarılı olamadı.

O dönem Ekrem İmamoğlu da sürece müdahil olmuş, kendisine yakın isimlerin Çankaya adayı olması için lobi faaliyetleri yürütmüştü.

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TAKVİM GÜNLER ÖNCESİNDEN YAZDI: MANSUR SAVAŞ

TAKVİM "MANSUR SAVAŞ" başlıklı haberinde Çankaya'daki durumun Mansur Yavaş'ı küplere bindirdiğini, Yavaş'ın "İstanbul kesmedi Ankara'ya da mı el attı" şeklinde Ekrem İmamoğlu'na veryansın ettiğini yazdı.

Özgür Özel ve Mansur YavaşÖzgür Özel ve Mansur Yavaş


ABB BİNASINDA ÖZEL'İ VE İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın gözünün içine baka baka Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yerden yere vurduğu öne sürüldü.

"BASİRETSİZ ÖZGÜR ÖZEL"

Etimesgut'a kendi adayının değil de Erdal Beşikcioğlu'nun aday yapılmasına öfkelenen Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i hedef alarak "Ekrem İmamoğlu'na karşı basiretsiz. Ekrem bütün ilçeleri belirliyor, bize gelince bir adama yer bulamıyor" dediği iddia edildi.

Bahse konu iddia Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki Odatv'den geldi.



EKREMCİ MEDYA: "MANSUR YAVAŞ AĞZINI BOZDU"

Ekremci Odatv'deki Hürrem Elmasçı mahlası yazar, "Mansur Yavaş ağzını bozdu: Hedefindeki iki isim Özel ve İmamoğlu" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İlgili yazıda Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alan sözleri karşısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın sessiz kaldığına dikkat çekildi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

İMAMOĞLU MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON MU ÇEKİYOR?

Ekremci medyanın zaman ayarlı servis ettiği bu detay "İmamoğlu fondaşlar üzerinden seçime günler kala Mansur Yavaş'a operasyon mu çekiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Günün Manşetleri

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CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı
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