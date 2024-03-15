CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı

Özgür Özel ve Mansur Yavaş





ABB BİNASINDA ÖZEL'İ VE İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın gözünün içine baka baka Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yerden yere vurduğu öne sürüldü.



"BASİRETSİZ ÖZGÜR ÖZEL"



Etimesgut'a kendi adayının değil de Erdal Beşikcioğlu'nun aday yapılmasına öfkelenen Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i hedef alarak "Ekrem İmamoğlu'na karşı basiretsiz. Ekrem bütün ilçeleri belirliyor, bize gelince bir adama yer bulamıyor" dediği iddia edildi.

Bahse konu iddia Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki Odatv'den geldi.







EKREMCİ MEDYA: "MANSUR YAVAŞ AĞZINI BOZDU"



Ekremci Odatv'deki Hürrem Elmasçı mahlası yazar, "Mansur Yavaş ağzını bozdu: Hedefindeki iki isim Özel ve İmamoğlu" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



İlgili yazıda Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alan sözleri karşısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın sessiz kaldığına dikkat çekildi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş



İMAMOĞLU MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON MU ÇEKİYOR?



Ekremci medyanın zaman ayarlı servis ettiği bu detay "İmamoğlu fondaşlar üzerinden seçime günler kala Mansur Yavaş'a operasyon mu çekiyor?" sorusunu akıllara getirdi.