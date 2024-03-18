CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor

Yerel seçimler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyük bir kaos bekliyor. Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı. Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.

KILIÇDAROĞLU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI Devrik CHP lideri daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi. Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.

Koltuğu bırakmaya niyeti olmayan Özgür Özel



ÖZGÜR ÖZEL'DEN "BURADAYIM" MESAJI: 1 NİSAN'DAN SONRASINA TALİBİZ



Tam da bu noktada CHP'nin koltuğu sallantıda olan genel başkanı Özgür Özel'den çarpıcı bir '1 Nisan' çıkışı geldi. "Biz esasen esas 1 Nisan'dan sonrasına talibiz" diyen Özel, 'buradayım, hiçbir yere gitmiyorum' mesajı verdi.



İMAMOĞLU'NA GÖNDERME... "BEN İSTESEM ZATEN GENEL BAŞKAN OLURDUM"



Özgür Özel, kurultay sürecinden önce birçok kişinin kendisine "Özgür bu iş yerel seçimden sonra zaten sana geliyor, o zaman hiç zorlanmadan genel başkan olursun. Neden yerel seçim beklemiyorsun?" dediğini öne sürdü. Hiç şüphesiz Özel'in sarf ettiği bu sözler alt metninde Ekrem İmamoğlu yatıyor.



Özel böylelikle İmamoğlu'na "Beni sen seçtirmedin, ben istesem zaten genel başkan olurdum" mesajı verdi.