CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor

Özgür Özel
KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ! PARTİNİN MİMARİSİ DEĞİŞİYOR
CHP'nin acemi genel başkanı partideki tartışmaların gölgesinde 4-9 Eylül 2024 tarihleri arasında tüzük kurultayı yapacağını, kış aylarında da partinin yönetim mimarisini değiştireceğini ilan etti.
Üstüne basa basa "Buradayım" mesajı veren Özgür Özel, "Biz 31 Mart'a kadar görevimizi en iyi şekilde yapacağız, sonra da partimizi büyük değişime hazırlayacağız" dedi.
Özgür Özel
İMAMOĞLU'NUN TAHAKKÜMÜNDEN RAHATSIZ
Bilindiği üzere kurultay sonrası Ekrem İmamoğlu, CHP'yi istediği gibi dizayn etti. Karar alma mekanizmasındaki kritik noktalara kendisine yakın isimleri yerleştirdi. Özgür Özel'in üzerine kurulan bu tahakkümden rahatsız olduğu ise bilinen bir gerçek.
Özel'in kış aylarında partinin yönetim mimarisini değiştireceğini söylemesinin perde arkasında bu somut gerçek var.
İMAMOĞLU DA HAZIRLIK İÇİNDE! EKİBİNİ VE İBB BÜTÇESİNİ SEFERBER ETTİ
Ekrem İmamoğlu da '31 Mart sonrası CHP' için kollarını sıvadı. Kulislerde İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. Durumun farkında olan Özgür Özel ise "Üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" resti çekti.
ÖZEL'E 'İMZALI' KURULTAY TEHDİDİ
Parti içindeki Ekremci klik ise "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız" tehditleri savurdu.
Geri dönüş planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'ı iple çekiyor.
"NE YAPIP EDİP ÖZGÜR'LE EKREM'İ DURDURMAK GEREK"
Kılıçdaroğlu'nun paralel genel merkeze dönen ofisinde kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.