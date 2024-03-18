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CHP'de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak 'Özgür'leşme hamlesi! Özel 'buradayım' dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor

CHP büyük bir kaosla karşı karşıya... Koltuğu sallantıda olan Özgür Özel, "1 Nisan'dan sonrasına talibiz" diyerek 'buradayım' dedi. Ekrem İmamoğlu'na "Beni sen seçtirmedin, ben istesem zaten genel başkan olurdum" göndermesinde bulunan Özel tüzük kurultayı için de tarih verdi. Böylelikle Özel partinin yönetim mimarisini değiştirerek İmamoğlu tahakkümünü kırmayı hedefliyor. Öte yandan intikam planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:22 Güncelleme 18 Mart 2024, 11:56
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor

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Yerel seçimler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyük bir kaos bekliyor. Olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.

Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.



KILIÇDAROĞLU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Devrik CHP lideri daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.

Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.

Koltuğu bırakmaya niyeti olmayan Özgür ÖzelKoltuğu bırakmaya niyeti olmayan Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "BURADAYIM" MESAJI: 1 NİSAN'DAN SONRASINA TALİBİZ

Tam da bu noktada CHP'nin koltuğu sallantıda olan genel başkanı Özgür Özel'den çarpıcı bir '1 Nisan' çıkışı geldi. "Biz esasen esas 1 Nisan'dan sonrasına talibiz" diyen Özel, 'buradayım, hiçbir yere gitmiyorum' mesajı verdi.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME... "BEN İSTESEM ZATEN GENEL BAŞKAN OLURDUM"

Özgür Özel, kurultay sürecinden önce birçok kişinin kendisine "Özgür bu iş yerel seçimden sonra zaten sana geliyor, o zaman hiç zorlanmadan genel başkan olursun. Neden yerel seçim beklemiyorsun?" dediğini öne sürdü. Hiç şüphesiz Özel'in sarf ettiği bu sözler alt metninde Ekrem İmamoğlu yatıyor.

Özel böylelikle İmamoğlu'na "Beni sen seçtirmedin, ben istesem zaten genel başkan olurdum" mesajı verdi.

Özgür ÖzelÖzgür Özel


KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ! PARTİNİN MİMARİSİ DEĞİŞİYOR

CHP'nin acemi genel başkanı partideki tartışmaların gölgesinde 4-9 Eylül 2024 tarihleri arasında tüzük kurultayı yapacağını, kış aylarında da partinin yönetim mimarisini değiştireceğini ilan etti.

Üstüne basa basa "Buradayım" mesajı veren Özgür Özel, "Biz 31 Mart'a kadar görevimizi en iyi şekilde yapacağız, sonra da partimizi büyük değişime hazırlayacağız" dedi.

Özgür ÖzelÖzgür Özel


İMAMOĞLU'NUN TAHAKKÜMÜNDEN RAHATSIZ

Bilindiği üzere kurultay sonrası Ekrem İmamoğlu, CHP'yi istediği gibi dizayn etti. Karar alma mekanizmasındaki kritik noktalara kendisine yakın isimleri yerleştirdi. Özgür Özel'in üzerine kurulan bu tahakkümden rahatsız olduğu ise bilinen bir gerçek.

Özel'in kış aylarında partinin yönetim mimarisini değiştireceğini söylemesinin perde arkasında bu somut gerçek var.

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İMAMOĞLU DA HAZIRLIK İÇİNDE! EKİBİNİ VE İBB BÜTÇESİNİ SEFERBER ETTİ

Ekrem İmamoğlu da '31 Mart sonrası CHP' için kollarını sıvadı. Kulislerde İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. Durumun farkında olan Özgür Özel ise "Üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" resti çekti.

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ÖZEL'E 'İMZALI' KURULTAY TEHDİDİ

Parti içindeki Ekremci klik ise "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız" tehditleri savurdu.

Geri dönüş planları yapan Kemal KılıçdaroğluGeri dönüş planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'ı iple çekiyor.

"NE YAPIP EDİP ÖZGÜR'LE EKREM'İ DURDURMAK GEREK"

Kılıçdaroğlu'nun paralel genel merkeze dönen ofisinde kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediği öğrenildi.

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