DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası

CHP ÇİÇEKLERLE KARŞILAMIŞTI! TSK'YA 'KATLİAMCI' İFTİRASI ATTI CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından çiçeklerle karşılanan DEM'li Tuncer Bakırhan devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliamcı' iftirası atacak kadar küstahlaştı. PKK'nın kökünü kazıyan harekatlar sonrası tutuşan Bakırhan, "Savaş yerine büyük operasyon yerine Süleymaniye'de, Duhok'ta katlettiğiniz sivil Kürt insanlarını öldürmek yerine, barışı tercih edin diyalog ve müzakereyi tercih edin" dedi. 'CHP İLE İSTANBUL İTTİFAKI' İTİRAFI DEM'li Bakırhan İstanbul'da CHP ile kurdukları kent uzlaşına da göndermede bulunup "Bu ülkenin geleceği, İstanbul'un emekçileriyle, Amed'in, Kürtlerin, ezilenlerin ortaya koymuş olduğu barış iradesindedir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları



DEM Parti'nin Diyarbakır adayları da Tuncer Bakırhan gibi 'İstanbul'a selam göndermeyi ihmal etmedi.



DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Doğan Hatun, "Merhaba Amedliler. Serhad'a, Botan'a, Garzan'a, İstanbul'a selam verin. Bugün Kürtler her kentte ayağa kalmış ve dünyaya kalıcı bir barış için sesleniyor. Bütün dünya duysun biz özgürlük istiyoruz. Herkes

bunu bilsin" dedi.



DEM'li Hatun'un CHP ile uzlaşı yaptıkları İstanbul'a selam gönderip bebek katili Öcalan'a özgürlük istemesi büyük tepki çekti. Hem Bakırhan'ın hem de Hatun'un 'İstanbul' vurgulu bu sözleri CHP - DEM hattında yürütülen ittifakın somut bir kanıtı olarak kayıtlara geçti.