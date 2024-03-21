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DEM'den 'Kandil' mitingi! Diyarbakır'ı 'kürdistan' ilan edip CHP ile 'İstanbul uzlaşısı'na selam gönderdiler: Devlete 'katliamcı' iftirası

CHP - DEM ittifakı tehlike sonuçlar doğurmaya başladı. DEM Partililer 'nevruz' maskeli PKK etkinliğine dönüşen kutlamalarda Diyarbakır'ı 'kürdistan' ilan edip İstanbul'a selam gönderdiler. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan İstanbul'da CHP ile kurdukları kent uzlaşısına göndermede bulunup açık açık "Öcalan’ın deklarasyonunun arkasındayız" dedi. CHP'nin çiçeklerle karşıladığı Bakırhan küstah bir üslupla devlete 'katliamcı' iftirası attı. DEM Parti'nin Diyarbakır adayları da Tuncer Bakırhan gibi İstanbul'a selam gönderdi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 17:42 Güncelleme 21 Mart 2024, 18:04
DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası

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CHP - DEM - Kandil hattında süregelen bölücü ittifak kirli sonuçlar doğurmaya başladı.

CHP'nin Esenyurt'u peşkeş çekip İstanbul'un diğer ilçelerinde listelerinde yer verdiği, Mersin ve Akdeniz'de de iş birliği yaptığı DEM Parti, bölücü emel ve niyetlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı.



İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yapıp "İmralı kapatılsın APO çıksın" ve "biji serok kürdistan" sloganları atan DEM'liler "Kurdİstanbul" diyecek kadar ileri gitti.

Ekrem İmamoğlu mitinginde DEM bayrakları açıldıEkrem İmamoğlu mitinginde DEM bayrakları açıldı

Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM bayrakları ise kirli ittifakın bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer BakırhanDEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan


DEM'DEN 'ÖNDERİMİZ ÖCALAN' AÇIKLAMASI: SKANDAL 'KÜRDİSTAN' SÖZLERİ

CHP - DEM uzlaşısından yüz bulan PKK artıkları 'Nevruz' maskeli bölücü etkinlikte işi öyle bir boyuta getirdi ki Diyarbakır'ı 'kürdistan' ilan ettiler. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kurdistan gerçekliğini anlamak zorundasınız" dedi.

CHP'nin ortağı DEM'den 'Kandil' mitingi!



PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı methiyeler düzen Bakırhan, "Sayın Öcalan'ın deklarasyonunun arkasındayız. Yine bu vesile ile İmralı Cezaevi'ndeki Sayın Öcalan ve arkadaşlarının da Newroz Bayramı'nı kutluyoruz" şeklinde skandal sözler sarf etti.



CHP ÇİÇEKLERLE KARŞILAMIŞTI! TSK'YA 'KATLİAMCI' İFTİRASI ATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından çiçeklerle karşılanan DEM'li Tuncer Bakırhan devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliamcı' iftirası atacak kadar küstahlaştı. PKK'nın kökünü kazıyan harekatlar sonrası tutuşan Bakırhan, "Savaş yerine büyük operasyon yerine Süleymaniye'de, Duhok'ta katlettiğiniz sivil Kürt insanlarını öldürmek yerine, barışı tercih edin diyalog ve müzakereyi tercih edin" dedi.

'CHP İLE İSTANBUL İTTİFAKI' İTİRAFI

DEM'li Bakırhan İstanbul'da CHP ile kurdukları kent uzlaşına da göndermede bulunup "Bu ülkenin geleceği, İstanbul'un emekçileriyle, Amed'in, Kürtlerin, ezilenlerin ortaya koymuş olduğu barış iradesindedir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan AdaylarıDEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları

DEM Parti'nin Diyarbakır adayları da Tuncer Bakırhan gibi 'İstanbul'a selam göndermeyi ihmal etmedi.

DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Doğan Hatun, "Merhaba Amedliler. Serhad'a, Botan'a, Garzan'a, İstanbul'a selam verin. Bugün Kürtler her kentte ayağa kalmış ve dünyaya kalıcı bir barış için sesleniyor. Bütün dünya duysun biz özgürlük istiyoruz. Herkes
bunu bilsin" dedi.

DEM'li Hatun'un CHP ile uzlaşı yaptıkları İstanbul'a selam gönderip bebek katili Öcalan'a özgürlük istemesi büyük tepki çekti. Hem Bakırhan'ın hem de Hatun'un 'İstanbul' vurgulu bu sözleri CHP - DEM hattında yürütülen ittifakın somut bir kanıtı olarak kayıtlara geçti.

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