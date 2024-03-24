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DEM'linin şamarına boyun eğen CHP'li Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınar Mutlu tüm suçu Kılıçdaroğlu'na yükledi: Biz de kızdık indirdik!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda Zafer Partisi ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan gizli protokol çok konuşulmuştu. Söz konusu protokol, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden CHP’nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınar Mutlu’nun önüne yeniden geldi. DEM’li olduğu anlaşılan bir esnafın "Biz CHP'liden daha fazla çalıştık ama Kılıçdaroğlu ülkücülerle gizli anlaşma yaptı" çıkışı üzerine Mutlu "Biz de çok kızdık ama ne oldu bak yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 16:50 Güncelleme 24 Mart 2024, 16:58
DEM’linin şamarına boyun eğen CHP’li Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınar Mutlu tüm suçu Kılıçdaroğlu’na yükledi: Biz de kızdık indirdik!

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kariyerine sayısız yenilgi sığdırdı. 8'li koalisyon ortakları ile 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de hüsranı yaşadı. Tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemese de seçim sonrası her gün bir skandalı patladı.

KURULTAYDA SAF DIŞI BIRAKILDI
Koalisyonun son ortaklarından Zafer Partisi ile yaptığı gizli anlaşma, hem ortaklarını hem de partisini kızdırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bakanlık anlaşması yapan ancak bunu hem partisinden hem de koalisyon ortaklarından gizleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda en yakını Özgür Özel tarafından saf dışı bırakıldı.

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek DEM Parti'ye yaklaştı, terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam çaktı. Ancak parti içinde kontrolü kaybetti yerel seçim adaylarını tek başına belirleyecek yetkiyi bile alamadı.

Yerel seçime az bir süre kala CHP'nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ise partiyi bir kez daha karıştırdı.

DEM'Lİ SEÇMENDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Esnaf ziyareti sırasında DEM Partili olduğu düşünülen bir seçmenle konuşan Mutlu, seçmenin "Kılıçdaroğlu gitti ülkücülerle konuştu. Biz iki dönemdir sizinle çalıştık. Bir CHP'liden daha fazla çalıştık ama yaptığınız hiç doğru değil" çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

KILIÇDAROĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ: BİZ DE ÇOK KIZDIK!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yaptığı anlaşmaya kendilerinin de çok kızdıklarını söyleyen Mutlu, "Biz de kızdık eleştirdik zaten biliyorsun genel başkanı değiştirdik. Anlaşmalardan bizim de haberimiz yoktu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı! İşte dağıtılan bakanlıklar! CHPden ilk tepki geldiZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı! İşte dağıtılan bakanlıklar! CHPden ilk tepki geldi

Zaten sonra da kurultay oldu ve değiştirdik şu an başka bir anlayış var. Ama ne oldu bak yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu" ifadelerini kullandı.

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