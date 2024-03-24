DEM’linin şamarına boyun eğen CHP’li Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınar Mutlu tüm suçu Kılıçdaroğlu’na yükledi: Biz de kızdık indirdik!

Yerel seçime az bir süre kala CHP'nin Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ise partiyi bir kez daha karıştırdı.

DEM'Lİ SEÇMENDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Esnaf ziyareti sırasında DEM Partili olduğu düşünülen bir seçmenle konuşan Mutlu, seçmenin "Kılıçdaroğlu gitti ülkücülerle konuştu. Biz iki dönemdir sizinle çalıştık. Bir CHP'liden daha fazla çalıştık ama yaptığınız hiç doğru değil" çıkışı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

KILIÇDAROĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ: BİZ DE ÇOK KIZDIK!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yaptığı anlaşmaya kendilerinin de çok kızdıklarını söyleyen Mutlu, "Biz de kızdık eleştirdik zaten biliyorsun genel başkanı değiştirdik. Anlaşmalardan bizim de haberimiz yoktu.