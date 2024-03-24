Başkan Erdoğan İstanbul'a nefes aldıracak metro ve Süper Hızlı Tren projelerini açıkladı: "Hedef 1100 KM raylı sistem"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi", Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
İSTANBUL'DA 350 KİLOMETREDEN DEVRALDIĞIMIZ BÖLÜNMÜŞ YOL MESAFESİNİ 794 KİLOMETREYE ÇIKARDIK
"Ulaştırmada, İstanbul'da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık" diyen Erdoğan, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'yla İstanbul-İzmir yolculuğunu 3,5 saate, Bursa'yı 1 saate düşürdüklerini anlattı.
650 bin kişinin katıldığı mitingde dev projelerini açıklayan Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'yla Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na transit geçişi sağladıklarını belirterek, "Kuzey Marmara'nın eksik kalan kısımlarını etap etap tamamlayarak hizmete veriyoruz. Bu çerçevede Silivri Geçişi Viyadüğü'nü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz. Otoyollar ve bağlantı yollarındaki deprem güçlendirmelerini 2026 yılında tamamlıyoruz. Büyük İstanbul Tüneli Projemizin ihale hazırlıkları sürüyor. Günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı, 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak bu tünel, İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlama sağlayacaktır." dedi.
"Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapan kim" sorusunu yönelten Erdoğan, İstanbul'a 1994'te belediye başkanı olduğunda sadece 17 kilometre hafif raylı sistem bulunduğunu, hiç metro olmadığını hatırlattı.
Başkan Erdoğan, AK Parti belediyeciliği ve iktidarları dönemlerinde İstanbul'a 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattı kazandırdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Amacımız, İstanbul için hazırladığımız 1100 kilometrelik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir. 2019 seçimleri yapıldığında yaklaşık 135 kilometre raylı sistem hattının inşaatını da başlatmıştık. Bunlardan bazılarında yüzde 95'leri bulan fiziki ilerleme de kaydetmiştik. Seçimlerden sonraki büyükşehir yönetimi, planlamasını yaptığımız 1100 kilometrelik raylı sistem projelerinden tek bir tanesinin dahi inşasına başlamadı. Metro için yeni bir çivi dahi çakmayanlar, inşaat safhasında devraldıkları hatların çoğunu da hala bitiremediler. Sancaktepe'de metro olarak açılan yeri, o devasa kuyu halindeki yeri bunlar gitti doldurdular. Biz ise İstanbul'a hizmet etmeye devam ettik."
METRO VE HIZLI TREN PROJELERİ
Erdoğan, mevut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, kendi sorumluluğundaki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi metrosunu da yapmadığını, burayı Bakanlığa verdiği talimatla devralıp yaptıklarını ve hizmete açtıklarını vurguladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metrosunu 2022'de hizmete sunduklarını anımsatan Erdoğan, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun Kağıthane kesimini 2023'te, Gayrettepe kesimini 2024'te tamamladıklarını, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı ise 2024'te bitirdiklerini kaydetti.
Sirkeci-Kazlıçeşme Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'ni de 2024'te hizmete verdiklerini belirten Erdoğan, salı günü açılışını yaptıkları Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı da bunlara ilave ettiklerini, Altunizade-Bosna Bulvarı hattını ise 2026 yılında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
İstanbul genelinde 80 kilometreye yakın raylı sistem hattı inşaatının devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmaları şu şekilde aktardı:
"Allah'ın izniyle, seçimlerden sonra büyükşehir sorumluluğundaki metro projelerini Cumhurbaşkanınız olarak şahsım, kabine, Murat kardeşim ve ekibi, hep beraber bu projeleri hızlandıracağız. Hızlı tren çalışmalarında da önemli bir safhadayız. Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren Hattı'nın ihalesine bu yıl çıkıyoruz. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini birbirine bağlayacak, hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin inşası etaplar halinde sürüyor. Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz."