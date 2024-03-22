BURCU KÖKSAL KRİZİNDE EKREM İMAMOĞLU İLE AYNI YERDE!

Öte yandan Soyer Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "DEM hariç her partiye belediyenin kapıları açık" ifadelerine de tepki gösterdi.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Tunç Soyer "CHP'de "Burcu Köksal krizi" yaşandı. İmamoğlu "kendine yeni iş, yeni parti bulacak" diye müdahale etti. Siz, kimden yanaydınız o krizde?" sorusuna verdiği yanıtla İmamoğlu'nun yanında tavır aldı ve DEM'e sahip çıktı.

Tunç Soyer geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

Soyer, "Ben de ırkçı, ayrımcı söylemleri, yaklaşımları doğru bulmuyorum. Bunlar bu memleket için barışı, kardeşliği, çözümü, refahı getirecek şeyler değil. Söylenenler; ayrışmayı körükleyen, barışı zedeleyen sözler. Doğru bulmuyorum." dedi.

Köksal'ın sözleri sonrası PKK uzlaşısı için yanıp tutuşan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel panik yapmıştı. Özel, "Dili sürçtü" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı ancak Köksal "Sözlerimin arkasındayım" dedi. Eş başkan edasıyla davranan Ekrem İmamoğlu ise Köksal'a kapıyı göstererek, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.