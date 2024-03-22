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CHP'li Tunç Soyer'den DEM itirafı: Gönül bağım var | Burcu Köksal'ı hedef aldı: Doğru bulmuyorum

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki ittifak artık gizlenmiyor! CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile gönül bağı olduğunu itiraf etti. Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gelen Soyer, İmamoğlu'nun "Kendisine yeni bir parti bulacak" diyerek tepki gösterdiği CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın DEM çıkışına da tepki gösterdi. Soyer, "Irkçı, ayrımcı söylemleri, yaklaşımları doğru bulmuyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 18:47 Güncelleme 22 Mart 2024, 19:29
CHP’li Tunç Soyer’den DEM itirafı: Gönül bağım var | Burcu Köksal’ı hedef aldı: Doğru bulmuyorum

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Türkiye CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ve Kandil arasındaki süren pazarlık ve ittifaklara şahitlik ederek adım adım yerel seçimlere gidiyor.

CHP-DEM İTTİFAKI GİZLENMİYOR
İstanbul'da DEM'li isimler CHP listelerinden Meclis üyeliği listelerine yazılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM bayrakları açılıyor.

Ekrem İmamoğlu mitinginde DEM bayrağı açıldıEkrem İmamoğlu mitinginde DEM bayrağı açıldı

Kirli ittifak Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Ankara'nın bazı ilçelerinde açık açık dillendirilirken bir bomba da CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

TUNÇ SOYER'DEN İTİRAF: DEM İLE GÖNÜL BAĞIM VAR
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer askerlerimizi şehit eden terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile gönül bağı olduğunu itiraf etti.

CHP yandaşı Serbestiyet'e konuşan Soyer, "DEM Parti sizin İzmir'de "gönülleri fethettiğinizi" söylüyor. Sizce, CHP'nin DEM'le ilişkisi nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İzmir'de bizim gerçekten bir gönül bağımız vardı. Ben Seferihisar belediye başkanıyken Diyarbakır Sur belediyesiyle kardeş ilçelerdik. Sur'a kayyum atandığında, ben bir basın açıklaması yapıp bunun yanlış olduğunu söylemiştim. İzmir'de acil çözüm ekipleri kurduk ki, şehrin arka sokaklarındaki en yoksul mahallelere hizmet gitsin. Oralarda pekişen bir gönül bağımız var."

BURCU KÖKSAL KRİZİNDE EKREM İMAMOĞLU İLE AYNI YERDE!
Öte yandan Soyer Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "DEM hariç her partiye belediyenin kapıları açık" ifadelerine de tepki gösterdi.

"DOĞRU BULMUYORUM"
Tunç Soyer "CHP'de "Burcu Köksal krizi" yaşandı. İmamoğlu "kendine yeni iş, yeni parti bulacak" diye müdahale etti. Siz, kimden yanaydınız o krizde?" sorusuna verdiği yanıtla İmamoğlu'nun yanında tavır aldı ve DEM'e sahip çıktı.

Tunç Soyer geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu'na destek verdiTunç Soyer geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

Soyer, "Ben de ırkçı, ayrımcı söylemleri, yaklaşımları doğru bulmuyorum. Bunlar bu memleket için barışı, kardeşliği, çözümü, refahı getirecek şeyler değil. Söylenenler; ayrışmayı körükleyen, barışı zedeleyen sözler. Doğru bulmuyorum." dedi.

CHPde Burcu Köksal krizi! DEMe kapı kapalı dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Burcu Köksal arasındaki gece yarısı telefon trafiğiCHPde Burcu Köksal krizi! DEMe kapı kapalı dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Burcu Köksal arasındaki gece yarısı telefon trafiği

Köksal'ın sözleri sonrası PKK uzlaşısı için yanıp tutuşan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel panik yapmıştı. Özel, "Dili sürçtü" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı ancak Köksal "Sözlerimin arkasındayım" dedi. Eş başkan edasıyla davranan Ekrem İmamoğlu ise Köksal'a kapıyı göstererek, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.

İZMİR'DE HDP-DEM'E KADRO VE KIYAK
Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer 5 yıllık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde sık sık HDP-DEM ile tutuştuğu işlerle gündeme geldi.

CHP'li Tunç Soyer'in belediyenin kadrolarında bir çok HDP'li isme koltuk verdiği bilinirken HDP'li Ahmet Saymadi'yi ihalelerle beslediği defalarca kez gündeme gelmişti.

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